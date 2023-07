Jumbo-Visma har en ENORM opgave foran sig med at ændre Jonas Vingegaards image og gøre ham mere pressevant.

Det mener B.T.s Tour-ekspert Bjarne Riis efter de seneste dages skriverier, hvor danskeren i gult blandt andet har fået stemplet 'arrogant'.

Det er forkert, understreger Bjarne Riis, men opfattelsen er kommet, fordi Team Jumbo-Visma ikke har været gode nok til at brande deres danske stjerne og klæde ham på til pressen, mener han.

Jonas Vingegaard er den anden dansker til at vinde Tour de France, efter at Bjarne Riis i 1996 sluttede løbet med den gule trøje.

»Man er også nødt til at respektere Jonas, som den person han er. Jeg kan drage ligheder med mig selv. Jeg fik ingen hjælp, da jeg kørte. Jeg blev begtragtet på samme måde.«

»Bare fordi, du er en god cykelrytter, er du ikke en god kommunikator. Det fik jeg også meget hug for. Dengang jeg kørte, havde jeg ingen hjælp. Selvom vi havde en kommunikationsafdeling på Telekom, fik jeg ingen hjælp af dem. Nul og niks«

Men det er Jonas Vingegaard ikke, slår Bjarne Riis fast. Og han er lettere chokeret over, at Team Jumbo-Visma PR-team ikke håndterer sagen bedre.

Ørnen fra Herning langer også ud efter personerne helt tæt på Jonas Vingegaard for ikke at træne ham nok.

