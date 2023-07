For få år siden var Peter Sagan en af cykelsportens allerstørste stjerner. Han væltede sig i grønne trøjer, etapesejre og verdensmesterskaber.

Men nu er historien om den 33-årige slovak en helt anden.

På cyklen er resultaterne blevet færre og færre - og uden for cykelløbene er det for nylig gået helt galt for Sagan: Han blev nemlig idømt tre måneders betinget fængsel for spritkørsel.

Og spørger man B.T.s Tour de France-kommentator Bjarne Riis, så stråler det ud af Sagan, at han ikke har lyst til at få mere ud af karrieren på de to hjul.

Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix

»Han virker som en, der ikke gider at cykle mere. Han vil ikke gøre det, der skal til, han vil hverken træne eller leve seriøst nok til at køre med, hvor man gerne vil se en stjerne som ham. Og det er måske derfor, at han er færdig efter i år,« siger Riis om Sagan, der har proklameret et professionelt stop på landevejene.

Noget tyder på ifølge Riis på, at Sagan er udbrændt efter en karriere, der har kastet enorme resultater af sig.

»Der er måske ikke noget at sige til, at nogen bukker under for det en gang imellem. Det er ting, der sker i livet,« siger Riis, der ærgrer sig over, hvordan Sagans karriere ender:

»Det er lidt uværdigt, men nogle gange vælger man det jo også selv. Det er en tough branche, og det er mange år, han har skullet være på toppen.«

Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Der har været pres på i mange år, og så er der jo bare nogen, der får nok på et tidspunkt og mister motivationen til at lægge det arbejde, der skal til.«

»For resultaterne kommer ikke af sig selv.«

»Det er krævende fysisk, og vil du køre cykelløb i dag, så skal du forberede dig ekstremt meget, og det er svært uden motivation. Det er kun dig selv - du har ikke nogen at spille bolden hen til. Det er kun dig, der kan træde i pedalerne,« siger Riis om Sagan.

Peter Sagan fortalte i januar, at 2023 er hans sidste år som professionel landevejsrytter.

Karrieren vil dog fortsætte på kontrakt hos TotalEnergies, men Sagan vil i stedet koncentrere sig om mountainbikedisciplinen, hvor det store mål er OL i sommeren 2024.

Sagan har vundet et hav af titler i løbet af sin cykelkarriere, heriblandt tre verdensmesterskaber, 12 etapesejre og syv grønner trøjer i Tour de France.

Herunder kan du høre B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet', som hver dag retter det tabloide øje mod feltet i Frankrig og fælder hård dom over begivenhederne.