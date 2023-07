Søndag brød Jumbo-Visma-uvejret ud for lys lue, da Jonas Vingegaard blev kritiseret af sin egen holdkammerat for ikke at hjælpe nok til.

Samtidig kastede Wout Van Aert med sin cykel i raseri, fordi etapesejren glippede.

Det fik B.T.s Tour-ekspert Bjarne Riis til at fastslå, at to store stjerner som Wout Van Aert og Jonas Vingegaard ikke kan køre på samme hold.

Og Riis er LANGTFRA tilfreds med den behandling, Jonas Vingegaard bliver udsat for på sit hold.

Wout Van Aert slog i styret, rasende over sin andenplads på søndagens etape.

»Nu har Jumbo-Visma beskyttet Jonas fra pressen i to år. Det har været sindssygt svært at komme til ham, sige noget om ham, og man har hverken måttet det ene eller det andet.«

»Jonas har været totalt beskyttet, og så kaster de ham simpelthen selv for løverne og under bussen. Hvad bilder de sig ind?« udbryder Riis.

Siden Jonas Vingegaard brød lydmuren ved Tour de France anno 2021, og han kørte sig direkte ind på andenpladsen, har Jumbo-Visma-holdet været meget bevidste om at beskytte den 26-årige dansker.

Men nu befinder han sig foran en frådende presse og skal svare på sønderlemmende kritik, der kommer fra hans egne kollegaer.

Jonas Vingegaard har fået kritik af sine egne holdkammerater.

»De udstiller ham jo som en idiot. Hvad har de tænkt sig? Helt ærligt mand, de har en af verdens absolut bedste cykelryttere på holdet, der skal vinder Tour de France. Og så behandler de ham sådan dér.«

»Man kan simpelthen ikke være det bekendt.«

Ifølge Bjarne Riis må holdet nu klappe i og holde lav profil, så der kan komme styr på de interne linjer.

Der er dog en læring at hente for Jonas Vingegaard, siger Riis om søndagens efterspil, hvor Jonas Vingegaard forklarede, at han ikke synes, kritikken er fair.

»Jeg håber, at det er med til at modne ham yderligere. Han virker cool og selvsikker. Nogen skyder efter ham, han vifter det væk, og det er egentlig meget godt.«

»Men det gør hans team ikke. Der er ikke styr på det. Hvorfor skal Kelderman sige de ting? Det fortjener Jonas simpelthen ikke, i forhold til hvad han afgiver for sit hold. Han skal vinde Tour de France.«

»Han ventede endda på Wout Van Aert på søndagens etape. Hvad med lige at vise den respekt?«

