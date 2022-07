Lyt til artiklen

Bjarne Riis plejer at være en mand af få ord.

De få ord er så sjældent de store superlativer. Men det blev der lavet om på for en stund, da han skulle sætte ord på Jonas Vingegaards flotte etapesejr i Tour de France, som tilmed kastede et drømmescenarie af sig.

Danskerens drøm gik i opfyldelse og er ny mand i den gule trøje.

»Der er ikke så meget at sige. Det er super smukt. Det må jeg nok indrømme. Helt fantastisk. Det er mega stort og noget af det vildeste, jeg har set rigtig, rigtig længe,« siger Bjarne Riis til B.T., nærmest smågrinende over den vilde præstation.

Jonas Vingegaard vandt 11. etape i Tour de France og er ny mand i gult. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Jonas Vingegaard vandt 11. etape i Tour de France og er ny mand i gult. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Jonas Vinegaards mesterværk blev igangsat under etapen, hvor han og resten af Jumbo-Visma orkestrerede en decideret krig mod Tadej Pogacars gule trøje. Det gik amok med angreb hist og her, inden Jonas Vingegaard satte det afgørende stød ind på Col du Granon, hvor han satte sloveneren med næsten tre minutter.

»Han er bare den stærkeste. Der er ikke nogen, der er i nærheden af ham. Det skal ikke diskuteres ret meget. Det er sgu sublim verdensklasse,« påpeger Bjarne Riis, næsten målløs.

»Han smadrer dem fuldstændig.«

Samtidig roser den tidligere cykelrytter Primoz Roglic, der ofrede sig selv for Jonas Vingegaard, ved igen og igen at angribe den gule trøje.

Inden han selv måtte kapitulere. Og så lavede Tadej Pogacar en fejl, mener Riis.

»Han skulle have ladet Roglic køre væk og ventet på sine holdkammerater. Han er ikke gammel nok endnu, han er ung og mangler en, der kan rådgive ham. Men det er sgu egentlig også ligegyldigt. Det vilde i dag er jo Jonas.«

På trods af Vingegaards andenplads i fjor – ved sin første deltagelse i Tour de France – mener Bjarne Riis, at man har lov til at være overrasket af Jonas Vingegaard, som – ærligt – leverede en etape, der suser direkte ind i de danske cykelhistoriebøger.

»Jeg synes, han har været godt på vej. Vi har lov til at være overrasket, når en dansker når så langt. Der må vi godt være overraskede og så glade,« siger Bjarne Riis.

Bjarne Riis er mere end bare imponeret over Jonas Vingegaards fantastiske triumf. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bjarne Riis er mere end bare imponeret over Jonas Vingegaards fantastiske triumf. Foto: Bax Lindhardt

»Der er ikke noget federe i verden end at blive overrasket positivt. Det er den slags, vi lever for. Det er fedt.«

Den tidligere cykelrytter er kendt som et roligt gemyt, men det her er nok det tætteste på, man kommer til at opleve ham i ekstase.

»Når man bliver nummer to i sin første Tour, er der vel ingen tvivl om, at man har nogle evner. Så er det et spørgsmål om at ramme den. Det gør han. Han er fanme god, Jonas, det må jeg sige. Det er han,« siger Riis og griner igen.

»Der er sgu ikke så meget. Man kan ikke gradbøje det ret meget. Han er fanme god. Det var han lige fra første pedaltråd i København ved enkeltstarten. Det var noget af det, der imponerede mig allermest. Det havde jeg ikke regnet med. Knægten er klar.«

Jonas Vingegaards etapesejr betyder, at danskerne for første gang i 28 år har vundet to etaper i træk ved Tour de France.

Dengang var det Rolf Sørensen og Bjarne Riis. Denne gang Magnus Cort og Jonas Vingegaard.

»Jeg skreg nok mere i sofaen tirsdag, da Magnus vandt,« erkender Bjarne Riis.

»I dag var jeg sådan lidt, 'wow'. Jeg var sgu nok blæst bagover som så mange andre. Altså sådan, hold da op, nu sker det virkelig.«