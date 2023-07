»Fantastisk, Jonas. Jeg synes, at det er så sejt. Det er en ønskedrøm.«



Sådan lyder ordene fra Bjarne Riis til nyheden om, at Jonas Vingegaard skal køre det spanske etapeløb Vuelta a España.

Søndag begyndte rygterne om en mulig deltagelse at sprede sig, og omkring 11.30 fik B.T. bekræftet nyheden fra storholdet selv.

»Det er super godt. Både for sporten, men også for Jonas,« siger Bjarne Riis og kalder det for dagens gode nyhed.

Jonas Vingegaard skal køre Vuelta a España. Foto: Franck Faugere/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard skal køre Vuelta a España. Foto: Franck Faugere/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, det er så sejt. Nu skal han ud at kæmpe mod de andre også, navne som Roglic og Evenepoel. Ikke kun Pogacar, han har mødt i Touren. Det glæder jeg mig helt vildt meget til.«

Jumbo Visma oplyser til B.T., at Jonas Vingegaard stiller op i en delt kaptajnrolle med sloveneren Primoz Roglic.

Akkurat samme setup som til Tour de France i fjor.

»Det er logisk nok. Den stærkeste får hjælp af den mindst stærke. Men hvis Jonas bare holder skruen i vandet nogenlunde og får restitueret og forbereder sig, skal han nok være den stærkeste. Det er jeg ikke i tvivl om,« fastslår Bjarne Riis.

Den tidligere holdejer mener, at det er en god løsning for Jonas Vingegaard, at han ikke bliver holdets altoverskyggende kaptajn.

»Det tager noget af presset af ham med en anden kaptajn på holdet. Og så har han den undskyldning, at han har kørt Touren. Jeg synes det er fornuftigt. En gang skal være den første, og så har han det forbehold, at Touren har kostet. Men det er der forståelse for,« fastslår Riis.

»Ikke desto mindre tror jeg godt, at han kan klare det. Sidste uge kan blive hård, men etaperne er ikke så lange i Vueltaen. Og med den restitution, Jonas har, er jeg ikke så nervøs.«

Offentliggørelsen søndag formiddag kom som noget af et chok. Men timingen er ikke helt skæv, mener B.T.s Tour-ekspert.

Bjarne Riis glæder sig til at se Jonas Vingegaard til Vueltaen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Bjarne Riis glæder sig til at se Jonas Vingegaard til Vueltaen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, det er et godt tidspunkt at melde det ud på nu. Holdet ville formentlig gerne have Touren overstået først og set, hvor frisk Jonas er, og om han kan nå at restituere inden Vueltaen. Det giver meget god mening.«

For Bjarne Riis viser beslutningen én ting. At Jonas Vingegaard ikke er den samme, som han var for bare et år siden.

»Jonas er helt afgjort vokset som rytter. Det bliver spændende at se, hvordan han vælger at gå til Vueltaen. Om han går all in for at vinde eller vil hjælpe. Men jeg tror, han vil elske Vueltaen. Der er mindre stress end til Touren, den vil ligge godt til ham.«

Og så har Bjarne Riis et sidste ønske.

»Nu vil vi godt se Pogacar til Vueltaen også, kom så! Hermed sender vi en invitation til ham.«

Vuelta a España starter i Barcelona lørdag 26. august og slutter søndag 17. september.

