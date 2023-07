»Det er ikke, fordi jeg skal gå ud og vifte med et kæmpe flag om, at Jonas er ren ren ren og ren. Det er ikke det, jeg siger. Men det siger min mavefornemmelse, at han er.«

Sådan lyder ordene fra B.T.s Tour-ekspert Bjarne Riis.

Onsdag udraderede Jonas Vingegaard Tadej Pogacar for anden dag i træk efter en tæt kinddans i løbets første 2,5 uge, og det har fået kritikere til at stille spørgsmålstegn ved danskerens præstationer.

Men ifølge Bjarne Riis er det vigtigt at kigge på det bredde perspektiv.

»Jonas leverede en sublim indsats på enkeltstarten, hvor han ramte alt perfekt. Hans fornemmelse, forberedelsen til dagen. Hans position. Alt har været perfekt,« siger Bjarne Riis.

»Det er noget, Jumbo har forberedt i rigtig, rigtig lang tid. Jeg ved godt, at vi snakker dopingspøgelse her. Men selvom vi formoder, at han gør de rigtige ting, så ligger der stadigvæk en kæmpe forberedelse.«

»Man er jo ikke et sekund i tvivl om, hvor meget Jonas ofrer på det her. Familie, venner, alt.«

Samtidig kører Jonas Vingegaard for Jumbo-Visma – feltets formentlig mest perfektionistiske hold, hvor alt er studeret ned til den mindste detalje.

Jonas Vingegaard tog enormt meget tid på Tadej Pogacar på 17. etape.

»De overlader intet til tilfældighederne. Jonas laver ikke backflip i poolen, ligesom Pogacar lavede på hviledagen. Det gør Jonas ikke,« fastslår Bjarne Riis.

»Der er mange små detaljer, men det er ikke tilfældigt, for de har forberedt sig ekstremt meget.«

Den tidligere Tour de France-vinder, der selv indrømmede brug af doping under sin karriere, forstår godt den skepsis, der opstår grundet cykelsportens historie.

Men han tror på, at tiden er en anden end dengang.

»Jeg tror på, at feltet generelt er rent i dag. Det går jeg ud fra. Hvad jeg har det i? Det er bare min fornemmelse,« siger Bjarne Riis.

»Når jeg ser på tendensen, det cykelsporten har været igennem, det jeg ser i dag, og hvordan de unge mennesker er. Så tror jeg, at feltet er rent. Men jeg siger ikke, at der ikke kan være et råddent kar.«

Siden 90erne er det sket enorme fremskridt i forhold til materiel, træning, kost og forskellige aspekter, der er blevet optimeret.

»Jeg tænker også på, hvordan fanden han er i stand til at køre så stærkt. Men man bliver nødt til at reflektere over det,« påpeger Riis.

»Jeg ville ønske, at vi havde de samme muligheder dengang, jeg kørte. Det havde vi bare ikke. That’s it. Det var en anden epoke, en anden tid. Og derfor behøver tiden ikke være den samme i dag.«

Ifølge Bjarne Riis ser man så exceptionelle præstationer, når alt går op i en højere enhed.

Det samme gør sig gældende, når han ser mestre som Viktor Axelsen, Carlos Alcaraz eller Max Verstappen folde sig ud.

»En ting er, at de har nogle helt ekstreme kapaciteter. Men de har også nogle helt andre forudsætninger i forhold til træning, materiale, kost og forberedelse. Nogle gange rammer de det her dage, og det er også det, der er med til at gøre dem bedre.«

Du kan høre Bjarne Riis uddybe det hele i det seneste afsnit af 'Touren på Bagsædet,' som du kan høre her.