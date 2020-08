Tour de France er atter synonym med Bjarne Riis.

For første gang siden 2014 er Ørnen fra Herning tilbage ved verdens største cykelløb, hvor han skal forsøge at føre NTT Pro Cycling til etapesejre.

Det sker i rollen som team manager, hvor danske Michael Valgren blandt andre skal hjælpes til succes.

Og der er store forventninger til Bjarne Riis – i hvert fald fra Matti Breschel, der tidligere har kørt for 'Ørnen' og i dag er sportsdirektør på EF Education First.

Lars Michaelsen (tv.) og Bjarne Riis er gået ind og gøre en forskel på NTT Pro Cycling meget hurtigt, mener Matti Breschel. Foto: BRENTON EDWARDS Vis mere Lars Michaelsen (tv.) og Bjarne Riis er gået ind og gøre en forskel på NTT Pro Cycling meget hurtigt, mener Matti Breschel. Foto: BRENTON EDWARDS

Hvad tænker du om Bjarne Riis' comeback til Tour de France?

»Det bliver sjovt at se ham tilbage og spændende at følge NTT. Jeg glæder mig til at se, hvad de kan få ud af det. Jeg tror også, at han har savnet det.«

Hvordan oplevede du ham, da du kørte for ham?

»Bjarne har altid været god at læne sig op ad. Hans passion smittede af på rytterne. Specielt omkring Tour de France kunne man godt fornemme en vis alvor, og at der var lidt mere på spil.«

Bjarnes ord er lov. Matti Breschel om Bjarne Riis

»Det var også med til at få rytteren op i gear og hjalp med at bruge nervøsiteten konstruktivt. Bjarne var god til at få det bedste ud af sine ryttere.«

Bjarne Riis' person fylder også meget. Tager han en del af presset fra rytterne?

»Det gør han i hvert fald i dansk sammenhæng. Men hvis man kører efter sejren, vil der altid været meget medie omkring netop den person. Men Bjarne er god til at få rytterne til at koncentrere sig om det, det nu handler om.«

»Han er også god til at fortælle pressen, når de skal holde sig væk. Han går forrest. Det hjælper meget.«

Matti Breschel kørte for Bjarne Riis' hold fra 2005-2010. Foto: Keld Navntoft Vis mere Matti Breschel kørte for Bjarne Riis' hold fra 2005-2010. Foto: Keld Navntoft

Har danske ryttere et andet forhold til ham end de udenlandske?

»Jeg ved ikke, hvordan det forholder sig nu. Jeg er jo født i 1980'erne og begyndte at cykle på grund af Bjarne. For min generation er der en vis ærefrygt. Man ville gerne gøre ham stolt, og han var god til at belønne dem der havde fortjent det.«

»Jeg tror, at der er en kæmpe respekt omkring ham, og bare det, at han kommer ind på holdet, løfter niveauet. Den energi, han kommer med, er noget, som NTT har haft brug for. Folk gør, hvad Bjarne beder dem om. Bjarnes ord er lov.«

Hvad er det, han er specielt god til?

»Han har altid haft øje for detaljen. Det var med til at gøre hans hold (Team Saxo Bank, red.) til et af de bedste. Han var en af de første, der gik forrest i forhold til aerodynamik, kost, alle de der ting. Han er god til det meste, han kender godt selv sine begrænsninger, men så har han ansat nogle gode folk omkring sig.«

»I forhold til mandskabspleje er han exceptionel. Jeg kender folk, der arbejdede for ham for 15 år siden, de siger allesammen, at Bjarnes hold var den bedste tid. Mekanikere, soigneurs og så videre. Mens Bjarne har været væk, har flere spurgt mig om, hvordan det gik med Bjarne, selv om jeg ikke havde nogen anelse. Det viser bare, at han er meget vellidt.«

Udefra virker han ellers fåmælt?

»Han er klart mere snakkesalig, når man kender ham. Men det handler om, at han er påpasselig med, hvad han giver pressen. Jeg har jo også givet ham en masse røg og været lidt hård ved ham til tider, men jeg tror, at det er helt naturligt, at man beskytter sig selv.«

Kan han løfte NTT så meget, at det ligner et nyt hold?

»Det synes jeg allerede, at det gør. Det arbejde, som Bjarne og Lars Michaelsen (ledende sportsdirektør, red.) har lavet, der startede sidste år med at samle trådene og lægge hele puslespillet i forhold til sæsonstarten, har været virkelig godt. Der er godt nok sket meget.«