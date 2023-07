Er der plads til to af cykelsportens allerstørste stjerner på et og samme Tour-hold?

Jumbo-Visma og særligt Wout van Aert missede atter etapesejren på søndagens intense afslutning i San Sebastián.

Efterfølgende er Jonas Vingegaard blevet kritiseret af både sin kollega Wilco Kelderman, sportsdirektør Frans Maassen og ISÆR af belgiske medier og cykelfans.

Men de har ikke forstået, hvad det hele drejer sig om. Når Tour de France skal vindes, kan man ikke have flere dagsordener.

Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix

Det mener B.T.s Tour de France-ekspert Bjarne Riis, som ikke kan se en fremtid, hvor Tour-vinder Jonas Vingegaards klassementsambitioner kan kombineres med Wout van Aerts sult efter etapesejre.

»Jonas skal ikke køre på samme hold som Van Aert. Van Aert er simpelthen for god til at skulle have den der hjælperytter-hjelm på,« siger den tidligere Tour-vinder og fortsætter:

»Men det nytter bare ikke noget, når du kører med en, der kan vinde Tour de France. Så er du nødt til at være hjælperytter - og så skal du ikke blive sur over, at han ikke lige er der i et splitsekund.«

Kritikken mod Jonas Vingegaard gik på, at danskeren ikke hjalp med at hente Victor Lafay, som stak fra frontgruppen med en kilometer til mål.

Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Dermed måtte Wout van Aert hamre sin hånd i styret i frustration. Sejren glippede igen.

Efterfølgende brød konflikten ud i lys lue, da pressen kastede sig over Jumbo-holdbussen.

Men Bjarne Riis mener, det er forfejlet.

»De skal tage sig sammen. Stoppe med at skændes internt. Selvfølgelig kunne Jonas Vingegaard have givet en hånd med til sidst. Men fred være med det. Hvor var Tiesj Benoot henne i den sidste kilometer? Hvor førte han? Hvorfor lukkede han ikke hullet?,« siger Bjarne Riis og fortsætter:

»Jeg kan godt forstå, at Van Aert er ærgerlig. Men ind i bussen, slap af og der kommer en ny dag i morgen.«