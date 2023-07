'Fuck, de er også med ved det her cykelløb!'

Den tanke, strejfede B.T.s Lasse Vøge, da han pludselig fik øje på otte Ineos-ryttere før starten af 7. etape.

For han havde helt glemt, at det britiske hold deltager ved dette års Tour de France.

»De er fuldstændig statister i det her Tour de France. Altså de er jo ikke med nogen steder. Man ser dem overhovedet ikke,« siger han i B.T.s podcast 'Touren på bagsædet'.

Frederik Gernigon tror på, at vi ser noget til Thomas Pidcock i årets Tour. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Frederik Gernigon tror på, at vi ser noget til Thomas Pidcock i årets Tour. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Og den betragtning bakkes op af Frederik Gernigon.

»Man har faktisk glemt, at de var der. Jeg fik et kæmpe chok, da jeg så, at Carlos Rodríguez ligger i top fem i klassementet. Han ligger nogenlunde til, men han har jo ikke en chance for at vinde, og han har ikke rigtig vist sig på nogen måde,« siger han og fortsætter:

»Det er mærkeligt, og det er kæmpe navne. Det er også Egan Bernal, som vandt Touren for nogle år siden, men som er kommet meget slemt til skade i mellemtiden. Vi må satse på, at det bliver bedre. De kan ikke være tilfredse med det der. Det har været en katastrofal start.«

Men Ineos Grenadiers er ikke det eneste hold, der kritiseres.

Også Soudal Quick-Step revses af B.T.s Tour-hold.

»De to hold er bare fraværende i det her løb. Det er skørt,« siger Lasse Vøge.

»Det er mærkeligt, men lur mig om der ikke sker lidt. Både med Fabio Jakobsen og Thomas Pitcock. Ham skal vi nok få at se,« lyder meldingen af Frederik Gernigon, inden Rasmus Rask afslutter:

»Ineos ender sikkert med fire etapesejre og en trøje, og så har de egentlig fået den eksponering, de skal have.«

Herunder kan du høre hele den seneste udgave af B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet'.