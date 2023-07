11.30 lander den danske Tour de France-vinder, Jonas Vingegaard i Københavns Lufthavn.

Hele dagen i gennem skal han hyldes af danskerne i København og i morgen står den på fejring i hjembyen Glyngøre.

Vejret er forskelligt i dag og i morgen, så læs med her, hvis du gerne vil være med til at fejre ham.

»Han lander i tørvejr og solskin, og der vil derfor være nogen sol på det tidspunkt,« forklarer vagthavende meteorlog ved DMI, Klaus Larsen til B.T.

»Vi kommer vel til at ligge på omkring 18 grader, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Med skyerne kommer der også en større og større risiko for, at der kan komme byger og torden onsdag eftermiddag.«

Med bygerne vil der falde mellem 1-3 millimeter nedbør. Det vil være lidt blæsende med en jævn vind.

Hvis man skal fejre verdensstjerne i Glyngøre i morgen, så er der lidt bedre udsigt.

»I løbet af formiddagen, så starter vejret skyet med lidt regn i området. Det klarer så op i løbet af først på eftermiddagen,« siger Klaus Larsen og fortsætter:

»Der vil komme mere og mere solskin og tørvejr resten af dagen.«

Klaus Larsen forklarer yderligere, at vinden vil mindre end den er i København onsdag og temperaturen vil ligge på 17-18 grader.

Du kan følge med fejringen i B.T.s livebog lige her.