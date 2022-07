Lyt til artiklen

Selv midt i den gigantiske triumf kunne de ikke undgå at få spørgsmålet.

For efter den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma-holdkammeraten Wout van Aert havde sat alle andre konkurrenter til vægs på lørdagens enkeltstart under Tour de France, var der ét emne, der gik igen på de efterfølgende pressemøder.

Her blev de to superstjerner forholdt spørgsmålet omkring brugen af doping, efter holdet på suveræn vis havde sikret den gule trøje, den grønne pointtrøje, den prikkede bjergtrøje samt hele seks etapesejre i årets Tour.

Noget, der gjorde Wout van Aert, der netop havde vundet enkeltstarten foran danskeren, rasende.

Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»Det er et lortespørgsmål,« lød det med det samme fra det belgiske cykelfænomen, der på ingen måde var tilfreds med den pågældende journalist.

»Det kommer hvert år, og det har jeg simpelthen ikke lyst til at svare på. Bare fordi, at vi præsterer sådan her, så skal vi forsvare os selv? Jeg forstår det ikke,« lød det videre fra en stiktosset van Aert, som da heller ikke var færdig med at skælde ud.

For efter det officielle pressemøde konfronterede han nemlig den pågældende journalist sammen med Jumbo-Vismas pressechef, Ard Bierens, da de højlydt gav udtryk for deres enorme utilfredshed med spørgsmålet.

Den danske Tour-helt – og kommende vinder – Jonas Vingegaard fik ligeledes det omdiskuterede dopingspørgsmål lørdag aften.

Her slog han dog gentagne gange fast, at både han og holdkammeraterne har rent blod i årene.

