En uopmærksom tilskuer på søndagens etape fik flere ryttere i asfalten.

Episoden med tilskueren, der både strakte sin arm og tilmed stod for langt ude på vejen, har nu sat gang i diskussioner om de uopmærksomme tilskuere i Tour de France.

»Folk, der står derude, går mere op i at få taget det perfekte selfie med en storsvedende rytter, der kommer i baggrunden, end at se løbet,« siger Lasse Vøge i B.T.-podcasten 'Touren på bagsædet' og fortsætter:

»Altså de har stået der i så mange timer, og så vender man ryggen til løbet for at tage et billede?«

Nathan Van Hooydonck måtte en tur på hospitalet efter søndagens styrt. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Nathan Van Hooydonck måtte en tur på hospitalet efter søndagens styrt. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Heller ikke B.T.s cykelreporter Frederik Gernigon kan forstå, at tilskuerne vil vende ryggen til løbet, når rytterne er så hurtigt væk igen.

»Det er ikke, fordi du kan kigge på det i fem, ti eller 30 minutter. Det er otte sekunder, og så er de væk,« siger han, mens Rasmus Rask går hårdere til stålet.

»Så specielt er det ikke at få et billede med Tour-rytterne. Det er en 150 kilometer lang rute, hvor alle kan stå på første række. Så nyd det nu bare, mens de er der,« lyder opfordringen.

»Noget, jeg synes er værd at bemærke er, at det er jo ikke de der fulde, vilde belgiere. De er gode fans. De laver stemning og opfører sig måske lidt vildt. Det er de der selfie-fans, som står som sådan nogle silent-assassins i vejkanten og stikker hånden ud og får nakket Sepp Kuss.

»Det er så hjernedødt,« slår vært Lasse Vøge fast.

