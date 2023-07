Mens Tadej Pogacar kører Tour de France, har hans kæreste Urska Zigart kørt Giro Donne, indtil et styrt for nogle dage siden satte en stopper for det.

»Hun har det meget bedre nu. Hun var ude at køre igen i dag. Hun har det ikke perfekt og skal bruge et par dage på at komme sig,« sagde Tadej Pogacar på mandagens pressemøde.

Her blev han spurgt til, hvordan kæresten, der fik en lille hjernerystelse, har det i dag, og hvorvidt sådan et styrt påvirker ham selv.

»Når man taber grebet om styrtet i sådan en fart, så er det de værste styrt. Jeg tror, at alle i et profelt er styrtet sådan en gang, og det er bare ikke rart,« sagde Pogacar og fortsatte:

»Men det påvirker mig. Jeg tænker på det på nedkørsler, og også da vi kørte 90 kilometer i timen i feltet i går (søndag, red.),« svarede han ærligt.

»Man tænker, at alt kan ske, og alt kan gå galt. Men det er vores job, og vi prøver at være respektfulde i feltet og tage den med ro. Men nogle gang er det kaotisk, og man tænker, om det egentlig er det værd.«

Tadej Pogacar har efter de første ni etaper 17 sekunder op til Jonas Vingegaard, der lige nu har den gule trøje.

