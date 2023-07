Tourens største chok ramte halvanden kilometer fra toppen af Col de Marie Blanque.

Efter at have ejet begyndelsen af løbet, snuppet førertrøjen og ustandseligt stukket små knive i Jumbo-Visma, måtte UAE og Tadej Pogacar onsdag bøje nakken.

Jonas Vingegaards acceleration plantede den slovenske Tour de France-favorit, og dermed ramte virkeligheden også UAE-holdet.

En slukøret Tadej Pogacar efter onsdagens tidstab. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Det forklarer sportsdirektør Mauro Gianetti til B.T. efter nederlaget til den danske Tour-helt.

»Vingegaard havde en exceptionel dag. Samtidig så vi måske den tvivl, der har været omkring Tadejs reelle form«

Tadej Pogacar ankom til Tour de France stort set uden løbskilometer i benene, efter han brækkede hånden under Liège-Bastogne-Liège i april.

Men sloveneren har set uhyggelig stærk ud på Tourens første etaper.

Blev du overrasket, da du indså, at Tadej Pogacar på ingen måde kunne følge Jonas Vingegaard på den sidste stigning?

»Nej, ikke egentlig overrasket. Selvfølgelig havde jeg ikke håbet på at se det. Efter de to etaper i Bilbao håbede vi, at der ikke ville være så stor forskel på Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Men i dag ramte virkeligheden os, hvis man ikke kan træne ordentligt til Tour de France,« siger Mauro Gianetti og fortsætter:

»Det er ingen hemmelighed, at vi havde håbet at se en anden Tadej, men Jonas er meget stærk, i god form og Jumbo-Visma gjorde det godt som hold. Så det er bare virkeligheden i dag. Vi skal bevare vores gode moral, motivationen og passionen i de næste uger.«

Der var end ikke optræk fra Tadej Pogacar til at rykke med på Jonas Vingegaards forcering på den afsluttende stigning. Men Mauro Gianetti forsikrer, at sloveneren hverken føler sig syg eller dårlig.

UAE-sportsdirektør Mauro Gianetti. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Men er han langt væk fra sit maksimale niveau lige nu?



»Jeg tror faktisk ikke forskellen er så stor. Når man er i spidsen, får man mere moral og man bliver mere motiveret. Når man bliver sat, så daler motivationen lidt. Men jeg tror ikke, forskellen er så stor. Jeg tror, det er muligt at lukke hullet, siger Mauro Gianetti om de 53 sekunder, Jonas Vingegaard nu fører over UAE-kaptajnen.

Da B.T. går sportsdirektøren på klingen, ønsker han dog ikke at uddybe.

Men at tabe næsten et minut på 800 meter på en stigning, der normalt vil passe bedre til Tadej Pogacar?



»Ja, men du må give mig et svar, hvis du har det …,« svarer Mauro Gianetti, inden han forlader interviewet og sætter kursen mod holdbussen og en slagen Tadej Pogacar.

