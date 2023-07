Tadej Pogacars karismatiske teamchef Mauro Gianetti har et klart ønske.

»Pogacar elsker at kæmpe mod Vingegaard. De har så stor respekt for hinanden, og de har brug for hinanden.«

Mens Jonas Vingegaard har haft et – og KUN et – fokus i hele sin sæson, Har Tadej Pogacar haft travlt med at triumfere i endagsløb som Flandern Rundt og Amstel Gold Race.

Nu håber den schweiziske holdchef, at Jonas Vingegaard til næste sæson vil udfordre sloveneren i de hårdeste endagsklassikere.

»Jeg håber, at Vingegaard også vil deltage i andre løb. Løb, som Tadej deltager i. Det ville være spændende at se de to kæmpe mod hinanden fra Sanremo til Lombardiet,« siger Gianetti om de italienske storløb.

»At vise den her rivalisering blandt de bedste i alle de største løb. Det ville være godt.«

Mauro Gianetti tager Tour-nederlaget til Jonas Vingegaard og Team Jumbo-Visma med ophøjet to. Faktisk havde han ikke regnet med andet.

»Vi vidste fra begyndelsen, at det var mission impossible at kæmpe mod Vingegaard. Men vi prøvede,« siger han og fortsætter:

»Pogacar er den eneste rytter i verden, der kan slutte som nummer to i Tour de France med 3,5 ugers træning på cyklen.«

»Respekt for Vingegaard. Han er en stor rytter. Han har fortjent at vinde Tour de France, og han skal vide, at det han har gjort er ekstraordinært.«

B.T. sender dagligt podcasten 'Touren på Bagsædet' direkte fra de franske landeveje. Lyt med her eller i din foretrukne podcastapp.