Jonas Vingegaard har fuldstændig domineret den forsvarende Tour de France-vinder Tadej Pogacar i dette års Tour.

Der er tre minutter og 34 sekunder mellem de to Tour de France-forhåndsfavoritter, og dén forskel gør ondt på Pogacar.

Og derfor er han mere end klar til at tage hævn over Jonas Vingegaard ved næste års udgave af klodens største cykelløb.

»Jeg tænker allerede på næste år. Først vil jeg lige fokusere på søndag, men det her er en stor motivationsfaktor for næste år. Jeg er mere ærgerrig nu,« siger Pogacar og fortsætter:

»Man kan ikke vinde hvert år. Jeg vidste, det ville blive svært, men jeg er nummer to, og det er ikke dårligt. Det er egentlig rigtig godt, men jeg er mere ærgerrig nu. Vi har lært meget i de her tre uger, og vi kan blive meget bedre på holdet. Jeg ser frem til den nye udfordring.«

Mens hævntørsten stråler ud af sloveneren, så er det dog ikke sådan, at der er ondt blod mellem Vingegaard og Pogacar, der flere gange i dette års Tour de France har vist ægte sportsmanship overfor hinanden.

»Vi så allerede sidste år, at han er virkelig stærk på enkeltstarten. Det beviste han to gange i denne udgave af Tour de France, så det bliver en stor udfordring næste år.«

Søndag afsluttes Touren med paradekørsel, inden feltet rammer Champs-Élysées i Paris, hvor Pogacar skal på podiet iført den hvide ungdomstrøje.

Han kommer ikke til at give den gule trøje et sidste skud.

»Jeg er glad for, at det hele er overstået nu, at det er i morgen, vi er i Paris. Det er noget, vi alle ser frem til. Jeg kommer ikke til at angribe i morgen,« siger Pogacar og tilføjer:

»Champs-Élysées-etapen er altid hård, men jeg vil bare nyde det så meget som muligt.«

Søndagens etape starter klokken 16:30 og rytterne forventes at være i mål klokken 19:43 senest.