Det slovenske cykelfænomen Tadej Pogacar gik all in, da han på torsdagens sidste par kilometer med stor succes angreb ellers usårlige Jonas VIngegaard.

»Det var en god dag - og man bliver nødt til at have nosser,« lød det fra den 24-årige cykelstjerne på pressekonferencen efter torsdagens etapesejr.

Her blev han også spurgt om, hvordan han kunne gå fra at være 'død' onsdag til at sætte Jonas Vingegaard på plads torsdag.

»Jeg var ikke død i går (onsdag, red.). Jeg kørte faktisk ret godt - men Jonas kørte bare meget, meget hurtigere.«

»Og for at være helt ærlig - da Jumbo begyndte at sætte tempoet på Tourmalet, tænkte jeg 'Okay, hvis han er den samme som i går, så kan vi næsten bare pakke vores tasker og tage hjem.'«

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Men Vingegaard havde ikke samme ben som onsdag - og det fornemmede sloveneren, der havde lyst til at angribe sin danske rival endnu tidligere.

»Allerede fire kilometer fra mål overvejede jeg at angribe, men i radioen sagde de bare 'vær klog, vær klog - følg Jonas'. Måske havde det været klogt at angribe endenu tidligere - men ok, jeg led meget til sidst, så jeg havde givet alt.«

»Så jeg fortryder ikke, at jeg ikke angreb - måske var jeg eksploderet,« spekulerede Tadej Pogacar.

Han er nu kun 25 sekunder efter Vingegaard, der fredag kører i den gule førertrøje, i den samlede stilling.