Der var stjernetræf på fransk tv, da nationalhelten Julian Alaphilippe var gæst i studiet hos France 2 efter fredagens Tour-etape.

Men den 31-årige Soudal Quick-Step-rytter havde dog taget en særlig gæst med, der har været centrum for cykelverdenen de sidste to dage.

For efter en fantastisk sejr på torsdagens etape var Kasper Asgreen millimeter fra at gøre kunststykket efter, da han fredag blev slået på stregen af Matej Mohoric.

Derfor var Asgreen da ogsåpludselig med i franske Vélo Club - selv om han slet ikke skulle have været der. Du kan se klippet i bunden af artiklen.

Kasper Asgreen (i anden position) og Julian Alaphilippe (forrest) har været holdkammerater gennem mange år. Her ses de ved Tour de France 2021. Foto: Christophe Petit-Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Asgreen (i anden position) og Julian Alaphilippe (forrest) har været holdkammerater gennem mange år. Her ses de ved Tour de France 2021. Foto: Christophe Petit-Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

»Ud fra det, han gjorde i dag og især i går, tænkte jeg, at det var vigtigt, at han var med,« lød det fra den dobbelte verdensmester Julian Alaphilippe, da han satte ord på, hvorfor han hev sin danske holdkammerat med.

Der skulle et målfoto til at afgøre fredagens spurt mellem Matej Mohoric og Kasper Asgreen i Poligny, og derfor erkendte danskeren da også, at han ikke var ovenud lykkelig.

»Når man er så tæt på, er det lidt skuffende ikke at vinde. Men med de sidste to uger, vi har haft, er jeg alligevel glad for at være så tæt på i dag,« sagde Asgreen og henviste til Soudal Quick-Steps mareridts-Tour.

I studiet fortalte han også om de seneste to skadesplagede år, der har taget hårdt på ham og været et lavpunkt i karrieren:

»Det var en fed måde at gøre det godt igen i forhold til sidste år. Der har været meget genoptræning. Det, der er sket de seneste to år, har været ret skidt for min krop. Lægen, jeg har arbejdet med, var ret paf i forhold til, hvor meget min krop er blevet smadret.«

I studiet sad i øvrigt også Marion Rousse, som ud over at kommentere løbet på fransk tv og være direktør for kvindernes udgave af Tour de France, også er Julian Alaphilippes... kæreste.

#TDF2023 | Julian Alaphilippe, invité de Vélo club, fait le bilan de son Tour, où il a souvent été à l'avant sans pouvoir jouer la victoire. "Je suis conscient que les jambes ne sont pas à 100%, mais je prends du plaisir."



