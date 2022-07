Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tour de France 2022 skydes i gang med en 13 kilometer lang enkeltstart.

Verdens bedste cykelryttere indtager Københavns gader i kampen for den gule førertrøje.

Her forklarer ruteplanlægger Jesper Worre om den historiske danske Tour-start. Hvor er det bedste sted at stå? Hvad er han mest stolt af? Og hvad er kaninen i hatten? Få svaret her!

1. etape: Enkeltstart, 13 kilometer

Tid: Fredag 1. juli, 16:00-19:10

København-København

Ingen stigninger eller bjergspurt

1. etape i København

JESPER WORRES BESKRIVELSE AF ETAPEN

»Opgaven var, at ruten skulle være omkring 13 kilometer. Der var mange ønsker fra Københavns Kommune og Alex Pedersen. Dronning Louises Bro var vigtig, fordi den rummer historisk mange cyklister – jeg har selv set en amerikansk dokumentar fra 1937, hvor alle kører rundt på cykel – selv skorstensfejerne!«

»Efter Nørrebro kommer man forbi søerne og ud til Fælledparken, hvor der skal være et stort arrangement. Så den del giver sig selv. Fra Trianglen og ned langs søerne kører rytterne i begge retninger, og det fungerer rigtig godt. Egentlig ville jeg køre ligeud ved Grønningen, men der stoppede franskmændene op. De ville ned forbi Den Lille Havfrue.«

»Her kører rytterne på en gangsti med skarpe sving tæt forbi Gefion-springvandet. Så til Amalienborg Slotsplads, som vi heldigvis har fået lov til at besøge. Man drejer til højre og ud i Bredgade og kører egentlig mod trafikken. Det er altså en rute, man ikke normalt kan køre på cykel – da kun om natten!«

»Så forbi Nyhavn, Den Franske Ambassade, Det Kongelige Teater, forbi Nationalmuseet. Vi får det hele med. Så over Slotsholmen. Vi har et meget langt opløb – rytterne kommer rundt i et 90-graders-sving. Det fungerer godt på en enkeltstart: Når de eksempelvis runder hjørnet med 32 sekunder til at vinde, men man ved, det tager dem 40 sekunder.«

Tour-feltet passerer Dronning Louises Bro og kører fra Indre By til Nørrebro. Foto: Wonderful copenhagen/Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S Vis mere Tour-feltet passerer Dronning Louises Bro og kører fra Indre By til Nørrebro. Foto: Wonderful copenhagen/Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S

DET BEDSTE STED AT STÅ?

»I et sving! Det er det allerfedeste sted at opleve farten – for de banker af sted med 60 kilometer i timen på hele ruten undtagen ved Den Lille Havfrue. I svingene oplever man, hvor hurtigt de kører i svingene. Stil dig et sted, hvor du har 90-graders-svinget og både kan se rytterne komme og køre væk.«

DETALJEN, DU ER MEST STOLT AF?

»At det lykkedes at lave ruten ved Den Lille Havfrue. Det er ikke et sted, man normalt kan køre – faktisk får man at vide af fodgængerne, at man skal hoppe af cyklen, hvis man selv kommer forbi på sin gamle herrecykel. Det er absolut ikke cykelegnet!«

HVAD ÆRGRER DIG?

»Vi ville meget gerne have været igennem Christiansborg, ligesom vi var ved VM i cykling. Men terror-pullerterne gør, at vi ikke kan komme igennem.«

KANINEN I HATTEN?

»Trianglen og Østerbrogade. Her kører rytterne begge veje fra Trianglen og ned til Sortedamssøen. Dem, der har en lejlighed der, de får det sgu meget godt på fredag!«