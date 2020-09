Det kører ikke for Peter Sagan til Tour de France, men den slovakiske superstjerne har også bragt sig selv i problemer et andet sted.

Opskriften lyder på et uheldigt Instagram-opslag, en skuffende indsats til Tour de France og samlermønter af guld til en pris på knap 134.000 kroner.

De eksklusive samlermønter skal hædre hans tre VM-sejre i 2015, 2016 og 2017 og er produceret i 100 udgaver. Men der er et problem.

Nu raser hans følgere og sender knastør kritik i retning af Peter Sagan.

Peter Sagan (L) af Bora-Hansgrohe, Wout Van Aert (C) af Team Jumbo-Visma, og Sam Bennett (R) af Deceuninck Quick-Step under 11. etape af Tour de France.

'Hahaha! Det her er en fucking joke. 18.000 euro? Fokuser på at få den grønne trøje tilbage, ikke sælge mønter,' skriver en følger.

Peter Sagan kørte i den grønne pointtrøje under fem etaper ved årets Tour de France, men nu har han mistet den til Deuceuninck-Quick-Steps irske sprinter Sam Bennett.

Og det ser yderst svært ud for Sagan, hvis han skal vinde trøjen for ottende gang. Derfor får timingen på Instagram-opslaget tørre hug af flere af Sagans følgere.

Du kan læse et udpluk af de øvrige kommentarer her.

'Er det en aprilsnar?'

'Vind en sprint, købmand'

'Jeg undrer mig over, hvilket væddemål du mon har tabt for at lægge det her op'

'Folk verden over har ikke noget arbejde, de dør af corona, bliver reddet fra brande, har ikke adgang til rent vand, har ingen stemme i lande med undertrykkende styrer. Peter Sagan: 'Hey, giv mig 20.000 euro, og så giver jeg dig en lille guldmønt'.'

'#pinligt'

Onsdag er rytterne ude på 17. etape af Tour de France, der slutter søndag i Paris.