Han chokerede alt og alle under sidste års Tour de France, da han nærmest fløj ned ad en svær nedkørsel med over 100 kilometer i timen og fik konkurrenterne til at ligne amatører.

Tom Pidcocks vilde ridt, der endte i etapesejr på mytiske L'Alpe d'Huez, har gjort ham til Netflix-stjerne i Tour de France-serien, der udkom for nylig.

Briten bejler stærkt til titlen som verdens bedste nedkører i cykelfeltet.

Men én voldsom episode i år, tog meget hårdt på ham, fortæller han til BBC.

Tom Pidcock har sine nedkørselsevner fra mountainbike, hvor han ved OL i Tokyo vandt guld. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg elsker at køre nedad, men én jeg har kørt imod døde på en nedkørsel, og det ramte mig meget hårdt,« siger Pidcock med henvisning til Gino Mäders tragiske dødsfald i Schweiz Rundt tidligere i juni.

INEOS-stjernen vil formentligt igen i år bjergtage alle Tour de France-seere med sine vilde evner på de stejle bjergsider i Alperne og Pyrenæerne, men han indrømmer, at risikoen altid vil være der.

»Der er risiko involveret i cykling. Voldsomme ulykker sker sjældent, men det kan gå galt, og jeg mener, vi bør formindske risikoen. Men den forsvinder aldrig.«

Den 26-årige schweizer Gino Mäder styrtede ud over en bjergside på en nedkørsel i Schweiz Rundt. Pidcocks holdkammerat Magnus Sheffield styrtede i samme sving og måtte tre dage på hospitalet med en hjernerystelse.

»Det var en emotionel dag for alle i cykelsporten,« fortæller Pidcock.

»Men nedkørsler er en del af vores sport. Medmindre vi bare skal køre rundt på racerbaner, må vi acceptere, at vi skal køre nedad.«