»Det er løgn!« var sådan cirka det, der sev igennem hovedet på Casper Pedersen, da han fik beskeden.

Den 24-årige dansker blev på et hængende hår udtaget til årets Tour de France, da Team Sunweb valgte at rotere i sin Tour de France-trup: Ud røg tyskeren Jasha Sütterlin for at gøre plads til den københavnske Tour-debutant.

Og når man selv er overrasket over at blive udtaget til verdens største cykelløb, er der vel intet spøjst i, at man er ukendt i den brede befolkning.

Men frygt ej: Du kan lære Sunweb-rytteren bedre at kende her.

FAKTA: Casper Pedersen Født 15. marts 1996 i København (24 år).

Har kontrakt med Team Sunweb til og med 2021. Han har været en del af holdet siden 2019.

Tidligere hold: Riwal Platform Cycling Team (2015-2016), Team Giant-Castelli (2017), Aqua Blue Sport (2018).

Største resultater: Vinder af U23 EM (2017), tredjeplads ved Post Danmark Rundt (2017), hvor han også vandt en etape.

Første deltagelse i Tour de France

Har tidligere kørt en Grand Tour: Vuelta a España 2019.

»Han er sjællænder, så han er lidt speciel,« sagde hans fynske holdkammerat Søren Kragh Andersen med et grin ved det digitale pressemøde op til Tour-starten.

Men derefter afslørede han, at Team Sunwebs danske leadoutman faktisk skiller sig ud fra mange andre ryttere.

»Casper er super professionel og klog. Måske nok klogere end gennemsnittet for cykelryttere. Han går meget op i investeringer og penge. Men ellers er han egentlig meget stille og rolig.«

Med sine 24 år er Casper Pedersen den yngste dansker blandt feltets otte ved årets Tour de France, men det betyder ikke, at han er bange for at bide.

Casper Pedersen viser her trøjen, der belønner den bedste klatrer ved Critérium du Dauphiné i 2019. Danskeren gennemførte desværre ikke løbet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Casper Pedersen viser her trøjen, der belønner den bedste klatrer ved Critérium du Dauphiné i 2019. Danskeren gennemførte desværre ikke løbet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Snarere tværtimod. I hvert fald hvis man skal tro på ham selv.

»Jeg kan ikke holde ud, hvis man ikke italesætter konflikter på holdet, fordi jeg ikke kan klare, at vi ikke optimerer dér, hvor vi kan. Jeg er ikke bange for de konflikter, hvis vi laver fejl på holdet,« forklarer Casper Pedersen.

Tour de France bliver hans anden Grand Tour efter Vuelta a España i 2019, og denne her gang bliver hans opgave at køre værelseskammeraten Cees Bol i stilling til at vinde så mange massespurter som muligt.

De to har i øvrigt et rigtig godt forhold til hinanden.

»Jeg er meget udadvendt, og jeg opfatter mig selv som, at jeg arbejder rimelig hårdt for det. Det er også derfor, at jeg kommer med til Touren på mit kun andet år som professionel. Jeg er rimelig arbejdsom og ambitiøs, men også realistisk i forhold til min rolle,« forklarer Casper Pedersen.

Tourens første tråd anno 2020 sker lørdag, når feltet skydes af sted fra Nice.