50-årige Peer Petersen har gang i sit 16. Tour de France.

Dog ikke på cyklen, men som trofast rød-hvid støtte ude i vejkanten.

Danskeren har hvert år siden 2008 brugt tre uger af sin sommerferie på at køre de franske landeveje tynde for at følge Tour-feltet.

Og siden 2016 har det været iført en helt, helt speciel dragt.

50-årige Peer Petersen følger Tour-feltet hele vejen til Paris. Foto: Privat

Peer Petersen er nemlig klædt ud som julemand, og hver dag under Touren står han klar et sted på ruten til at hylde de danske ryttere som 'The Danish Santa'.

»Jeg følger Touren, fordi jeg støtter de danske ryttere. Fodboldlandsholdet har roligans i Parken. Touren har 'The Danish Santa',« fortæller han til B.T.

De mange ture til Frankrig har dog krævet ekstremt meget planlægning. Og penge først og fremmest.

Det har nemlig kostet en formue for Peer Petersen, når han lægger alle sine ture sammen:

Peer Petersen sammen med den berømte 'Djævel'. Foto: Privat

»Det kræver en del tid at finde ruten og matche med tiden samt at udvælge, hvor jeg skal stå.«

»Jeg har fået ganske lidt sponsoreret. Blandt andet noget af udgiften til brændstof, så det meste afhænger af, hvor jeg bor. Men det plejer at blive op mod 25.000 kroner for én tur,« forklarer danskeren, inden han understreger, at pengebeløbet ikke er noget, der skal styre, hvorvidt han kommer til at stå i vejkanten de kommende år.

For det skal han bare, lyder det videre:

»Det er udelukkende lysten til at støtte de danske ryttere, der driver det. Det er smilende, uendelige mængder selfies, highfives i lange baner og god stemning.«

Den gode stemning fik han da også sendt videre til den danske stjerne Jonas Vingegaard på lørdagens etape, fortæller han.

»Stemningen var god, og der var godt med Dannebrog på bakken. Og så var det dejligt at se Jonas Vingegaard, der fik smil på læben, da han så den danske julemand,« afslutter Peer Petersen.

