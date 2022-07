Lyt til artiklen

Det danske Tour de France-håb Jonas Vingegaard har været helt vild med oplevelsen af at køre tre Tour de France-etaper i Danmark.

3. etape fra Vejle til Sønderborg har ingen undtagelse for Vingegaard, der fortæller, at det har været en uforglemmelig oplevelse for både ham og hele hans familie.

»Det har været den største oplevelse i mit liv og for min familie. Det er dejligt, jeg har oplevet det sammen med dem,« siger Jonas Vingegaard til TV 2 lige efter afslutningen på etapen, der blev vundet af hollandske Dylan Groenewegen i en massespurt.

Kort tid efter fangede B.T. ham til en snak om, hvordan han oplevede at køre den sidste historiske etape på dansk grund.

Jonas Vingegaard med familien. Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Jonas Vingegaard med familien. Foto: Pernille Magaard Bøgh

Var det rørende at køre dagens etape?

»Ja, det synes jeg. Jeg synes helt klart, at det var stort at køre rundt her blandt så mange mennesker og alle dem, der hepper på mig og råber mit navn,« siger Jonas Vingegaard til B.T. og fortsætter:

»Jeg nød det lidt mere i dag end jeg gjorde i går. I går var stressende hele dagen, men i dag var de første 100 kilometer ikke så slemme, så der kunne jeg nyde det lidt mere.«

Hvor stort var det at køre i Danmark i forhold til at køre Touren i Frankrig?

»Der er mange flere mennesker her, end der var til Touren sidste år,« siger Jonas Vingegaard med et smil på læben.

Efter søndagens etape kan rytterne nu se frem til en hviledag, hvorefter rytterne og hele Tour-karavanen siger farvel til Danmark og drager mod Frankrig.