Der var ekstraordinært travlt på Scandic i Glostrup, hvor politiet gik i gang med en ransagning kl. 5.30 torsdag morgen.

B.T. har formiddagen igennem talt med en række gæster, der dog ikke ville stå frem, men enstemmigt fortæller, at de nærmest ikke opdagede politiets aktion, der var meget diskret.

En gæst havde hørt lidt aktivitet på gangen og så vendt sig om og sovet videre, en amerikansk turist havde set en politivogn ude foran vinduet, og de fleste havde end ikke ænset ordensmagten i de tidlige morgentimer.

En håndværker, der var mødt op ved nabobygningen ved 6-tiden, havdre set politiets arbejde og meldte om 20-25 politifolk, hvoraf mange var i civil beklædning.

Politiet har ikke ønsket at fortælle meget om deres arbejde, men henviser til de franske kolleger.

»Da der er tale om en efterforskning, der bliver gennemført af fransk politi, må vi henvise til dem for yderligere kommentarer,« siger politiinspektør Dannie Rise til B.T.

Men det foregik roligt ved hotellet, hvilket også bekræftes af Jeroen Bisschop, der er Hotel General Manager for Scandic i Glostrup.

»Det var sådan alle oplevede det. Der var ikke nogen gæster, der blev forstyrret på nogen måde,« siger han til B.T.

Han fortæller, at de på hotellet ikke havde kendskab til ransagningen på forhånd.

»Men hotellets personale er trænet til at håndtere situationer som denne, hvor myndighederne kommer ind. De ved, at de skal hjælpe så godt, som de kan.«

»Stort set alle gæster har ikke bemærket noget, hvilket politiet også sagde. Det var en tryghed for mig, for vi lever af gæsterne, så vi passer rigtig godt på dem.«

Bahrain Victorious klappede helt i om sagen ude på parkeringspladsen foran Scandic, og humøret var ikke højt – ingen ville sige et ord. Samme taktik fulgte Tour-mandskabet fra FDJ, som også bor på hotellet, men et par folk omkring holdet oplyste, at de ikke var blevet vækket af politiets puslen rundt.

Ifølge det ransagede hold konfiskerede betjentene ingenting under torsdagens ransagning.

»Betjentene undersøgte alle holdets biler samt staben og rytternes værelser,« lød det i en pressemeddelelse.

»Holdet samarbejdede fuldt ud med betjentene, og ransagningen var overstået på under to timer. Ingen genstande blev konfiskeret.«

»Efter politiets ransagning ser holdet nu frem til at fokusere på verdens største og bedste cykelløb, Tour de France,« oplyser holdet på sin hjemmeside.

Ifølge B.T.'s oplysninger handler efterforskningen om mistanke om doping på mandskabet fra Bahrain – læs mere her