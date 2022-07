Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Feltet har kun lige forladt asfalten i København, inden der venter et øjeblik, som alle har snakket om i flere år.

For om få timer ruller Tour de France-feltet nemlig over Storebæltsbroen på anden etape af den historiske Tour-start i Danmark.

Noget, der i lang tid har gjort flere af de store cykelstjerner nervøse, fortæller den danske cykelrytter Jakob Fuglsang.

»Det bliver nok blæsevejr, og hvis det er sidevind, er det hele åbent. På den høje bro har man en downhill og høj fart, inden man rammer den lave bro. Og det kan splitte feltet,« siger Israel-Premier Tech-stjernen og fortsætter:

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

»Det er derfor, at alle er så nervøse for broen.«

37-årige Jakob Fuglsang fortæller i den forbindelse, at netop anden etape ikke ligefrem er én, der bliver set særligt frem til med sportslige øjne på Israel-mandskabet:

»De tre etaper passer ikke lige vores hold bedst, må jeg indrømme.«

Alligevel er der dog ingen tvivl om, hvad danskerens målsætning er. I år vil han nemlig gøre det, han aldrig har formået at gøre.

Nemlig at udveksle én af de mange andenpladser med det øverste trin på skamlen.

»Mine ambitioner er at vinde en etape. Ligesom resten af holdet. Det bliver ikke nemt, og jeg kommer ikke til at køre mig selv ud for at være i toppen af klassementet,« siger Jakob Fuglsang.

Drømmen om en etapesejr var dog lige ved at blive slukket, da han for få dage siden afleverede en falsk positiv pcr-test.

»Det er ikke den bedste forberedelse, men det handler også mest om at blive frisk til en Tour end at træne hårdt. Vi føler os ret sikre på trods af corona, og vi er et af de hold, der tager det meget seriøst. Better safe than sorry,« lyder det, inden han erkender, at han stadig er blæst bagover af den modtagelse, som alle ryttere fik onsdag aften i Tivoli:

Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Foto: GONZALO FUENTES

»Det var fantastisk. En vild velkomst. Jeg håbede på det, men det var uvirkeligt at være i det. Jeg er stolt. Stolt af at være dansk og starte hele Touren her. Det giver en kæmpe motivation.«

Årets Tour de France begyndte fredag med en enkeltstart i København. Her sluttede Jakob Fuglsang som nummer ??.

Lørdag begynder anden etape i Roskilde og slutter i Nyborg.

Du kan som altid følge hele etapen live her på bt.dk.

Top 10 inden 2. etape:

1: Yves Lampaert

2: Wout Van Aert +5

3: Tadej Pogacar +7

4: Filippo Ganna +10

5: Mathieu van der Poel +13

6: Mads Pedersen +15

7: Jonas Vingegaard +15

8: Primoz Roglic +16

9: Bauke Mollema +17

10: Dylan Teuns +20