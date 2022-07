Lyt til artiklen

Efter måneder med sorte rander og meget lidt søvn glæder Christopher Juul-Jensen sig til at cykle 3.328 kilometer på godt tre uger.

Måske er det for voldsomt at betegne det som barnemad, men formentlig får nyder han godt af den fred og ro, der er på den lange tur.

For den 32-årige Team BikeExchange-Jayco-rytter er blevet far til en lille dreng for få måneder tilbage.

Du kan se Christopher Juul-Jensen fortælle om, at han er blevet far igen, øverst i artiklen.

Der blev vinket flittigt fra scenen, da Christopher Juul-Jensen (th.) og resten af Team BikeExchange-Jayco-holdet blev præsenteret foran Tivoli i ekstase. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der blev vinket flittigt fra scenen, da Christopher Juul-Jensen (th.) og resten af Team BikeExchange-Jayco-holdet blev præsenteret foran Tivoli i ekstase. Foto: Liselotte Sabroe

»Det bliver nok bedre søvn de kommende uger, end jeg har fået hidtil. Nu er jeg den glade far til to, og jeg har også nydt tiden mellem Giroen og Touren derhjemme,« fortæller Christopher Juul-Jensen, hvis seneste løb var Giro d'Italia, som sluttede 29. maj.

Nu er han væk i tre en halv uge, men det bekymrer ikke den slidstærke hjælperytter.

»Heldigvis har jeg en ret sej kone, der tager slæbet derhjemme. Jeg skal bare prøve at fokusere på cykelløbet. Som sagt glæder jeg mig enormt meget til at komme i gang på fredag,« fortæller han.

Parret er i forvejen forældre til en lille pige, men for godt fire måneder siden blev et barn til to, da en lille dreng kom til verden.

»Han er stadig meget lille, det er skønt,« sagde den storsmilende Christopher Juul-Jensen – formentlig med tanken om sin nybagte søn og ikke på grund af udsigten til meget roligere nætter, indtil Touren slutter.

I modsætning til mange andre danske ryttere har han valgt at bosætte sig i Danmark, hvor han bor i Valby.

Men ligesom mange af de andre danske ryttere var han blæst bagover af den modtagelse, holdene fik til præsentationen i Tivoli.

For ham er det dog noget helt specielt.

Christopher Juul-Jensen og holdkammeraterne triller ind i Tivoli til holdpræsentationen i Tivoli forud for Tour-starten i København.Riders of team BikeExchange with danish rider Christopher Juul-Jensen in Copenhagen during the team presentation of Tour de France in Copenhagen, Denmark on June 29, 2022. Foto: Unknown Vis mere Christopher Juul-Jensen og holdkammeraterne triller ind i Tivoli til holdpræsentationen i Tivoli forud for Tour-starten i København.Riders of team BikeExchange with danish rider Christopher Juul-Jensen in Copenhagen during the team presentation of Tour de France in Copenhagen, Denmark on June 29, 2022. Foto: Unknown

»Det er noget af det mest overvældende, jeg har oplevet som cykelrytter. Jeg havde forventet, at der ville komme mange mennesker, men opbakningen har været helt fantastisk,« forklarede han.

»Den modtagelse overgår enhver form for holdpræsentationer, jeg og mine holdkammerater nogensinde har oplevet. Det er helt ubeskriveligt.«

»Jeg er vant til at køre gennem byen med min datter på cykel til og fra børnehaven. Nu skal jeg til at starte verdens største cykelløb på fredag. Det bliver et stort øjeblik i min karriere. Jeg er selvfølgelig enormt glad for at blive udtaget og være med.«

Christopher Juul-Jensens Tour de France går officielt i gang, når han kører ned ad startrampen på Nørre Farimagsgade klokken 18.13.