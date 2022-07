Lyt til artiklen

Det bliver 'for kvalmende', når TV 2's mangeårige Tour de France-kommentator Dennis Ritter bliver følelsesladet over det franske cykelløb på de sociale medier.

Sådan lyder kritikken fra Weekendavisens kulturjournalist Christian Bennike i Ekstra Bladets mediepodcast, Q&Co.

»Ja, det har jeg det lidt mere anstrengt med. Det bliver simpelthen for patetisk. Det bliver for meget. For kvalmende. Det bliver ligesom et stort klamt knus fra en eller anden slægtning, som man ikke har lyst til at få,« lyder det fra Christian Bennike, der dog ikke mener, at 'problemet' er isoleret omkrig Dennis Ritter.

»Men for mig er problemet i virkeligheden, at det alle, der har gjort det der. Ikke kun Ritter. Det er alle, der har fulgt det løb.«

Det lykkedes. Ikke uden tårer. Men det lykkedes. Tak til alle. #ForChris https://t.co/RWFpP67GIT — Dennis Ritter (@RitterTV2) July 2, 2022

I podcasten forsvarer TV 2's sportschef, Frederik Lauesen, sin Tour-kommentator.

»Nu er det så heldigt, at medarbejderne på TV 2 har ytringsfrihed på de sociale medier. Det må han rigtig gerne. Og jeg synes ikke, at der går noget af Dennis Ritters kæmpe professionalisme af, at han er ærlig derude. Det har jeg det helt fint med,« understreger TV 2-bossen.

Og efter fredagens Tour de France-etape gik Dennis Ritter selv til tasterne på Twitter for at svare på kritikken fra Christian Bennike.

Han mener under ingen omstændigheder, at det er fair at problematisere hans reaktion på Tour-hyldesten til hans tidligere kollega Chris Anker Sørensen, der blev trafikdræbt i september 2021.

»Jeg anerkender debatten. Meninger skal brydes. Også om vores dækning.«

»Men at problematisere, at jeg på sociale medier har skrevet om »tårer i øjnene«? Det har jeg gjort – og haft – over en ven, der er død. At blande de to ting sammen er så usmageligt, at jeg ikke har ord for det,« skriver Dennis Ritter på Twitter.