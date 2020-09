Torsdag er danskerdag.

Det har Søren Kragh Andersen befalet forud for Tourens 12. etape, der ligger rigtig godt til flere af feltets danskere som for eksempel ham selv, Kasper Asgreen og Michael Valgren.

»Det bliver en lang kamp, og ruten bliver for hård til, at det bliver en sprint til sidst. Jeg tror, at det bliver et vildt cykelløb de første 60-80 kilometer på ruten. Så håber jeg at komme i udbrud,« sagde Sunweb-rytteren efter onsdagens etape.

»De kommende dage bliver det op til mig selv.«

Søren Kragh Andersen (th.) var i udbrud på Tourens ottende etape. Foto: christophe petit tesson

Både 12. og 13. etape og deres kuperede terræn lægger op til, at et udbrud kan køre i mål, og det får også en af feltets andre danskere, Kasper Asgreen, til at slikke sig om munden.

»Torsdag kunne være en god etape til et udbrud, og det kunne da være fedt at være med i det,« sagde han også i onsdagens målby, Poitiers.

»Første halvdel af Touren har ikke været prangende med chancer for en mand med karakteristikker som mine. Det har altid været planen, at jeg skulle vente til anden del af Touren. De næste par dage og den næste uges tid kommer der nogle gode chancer.«

Men der er formentlig også mere end et skud i bøssen for Søren Kragh Andersen.

»Det er svært at sige, om det er torsdagens eller fredagens etape, der passer mig bedst. Det kommer an på udbruddet, mine ben, og hvordan jeg har sovet. Men jeg synes, at der er flere gode muligheder de næste tre dage (torsdag-lørdag).«

På ottende etape ramte Sunweb-danskeren det rigtige udbrud på en hektisk etape, hvor han kørte i mål som nummer otte.

Netop det resultat kan Søren Kragh Andersen bruge frem mod flere udbrud.

»Jeg ved ikke, om det gav mig selvtillid. Jeg tror, det var godt at presse mig selv lidt, så kroppen ikke kommer fuldstændig i dvale.«

Torsdagens etape er Tourens længste med 218 kilometer og strækker sig fra Chauvigny til Sarran.