Danmark: 24. Norge:19.

Det ligner resultatet af en håndboldkamp, men dækker over noget langt vigtigere: Etapesejre i Tour de France.

Med de tre triumfer til Magnus Cort, Mads Pedersen og Jonas Vingegaard har Danmark nemlig bragt sig komfortabelt foran i den indbyrdes duel med broderfolket fra Norge.

»Nu er det Danmark, som ejer cykelsporten. Det er der ikke tvivl om. Vi er nok bedre på ski lige i øjeblikket,« grinder den norske Tour-legende Alexander Kristoff til B.T. om den danske dominans i Touren.

Alexander Kristoff på dansk jord under Tourens første etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Alexander Kristoff på dansk jord under Tourens første etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Han var seneste mand til at sikre Norge en etapesejr i verdens største cykelløb. Det skete på første etape i Nice i 2020, hvor han klemte cyklen foran Mads Pedersen og sikrede Norge den 19. Tour-sejr.



Siden er det gået i stå for normændene, mens Danmark har scoret fem gange i træk.

»Vi er blevet for gamle! Og der er ikke kommet nogle unge nordmænd op. Danskerne er i deres bedste alder, og det går måske lidt i en cyklus,« lyder forklaringen fra Alexander Kristoff.

Intermarché-Wanty-rytteren slår samtidig fast, at Danmark traditionelt set har været storebror i Skandinavien.

Jonas Vingegaard har med sin triumf udbygget den danske føring over Norge. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jonas Vingegaard har med sin triumf udbygget den danske føring over Norge. Foto: MARCO BERTORELLO

Norges udligning af etapesejr kom i høj grad fra Tordenguden eller Tyren fra Grimstad - Thor Hushovd - som i dette årtusinde har hevet gigantiske Tour-triumfer til fjeldene.

»Historisk set har Danmark jo også været en bedre cykelnation. Så har Norge været bedre et par år, men nu er Danmark på toppen igen. Desværre for os nordmænd,« siger Alexander Kristoff, som har tænkt sig at gøre sit for at reducere forspringer:

»Vi har et arbejde, der skal gøres. Nu er jeg dog ved at blive gammel, så jeg tror ikke, det bliver min opgave at udligne den. Måske kan jeg bidrage en sidste gang.«

Imens kan vi alle sammen smile til svenskerne. De har en enkelt etapesejr i hele Tour-historien. Magnus Bäckstedt i 1998.