På trods af optimale muligheder for at køre i bjerge – eller rettere sagt fjelde – var Norge i mange år en amatør-cykelnation. I hvert fald sammenlignet med pandekage-flade Danmark, der tronede som Skandinaviens stolte cykelland.

Men så kom Thor Hushovd. Oksen fra Grimstad, udbruds-eventyreren, supersprinteren. 10 Tour de France-etapesejre tog den blonde nordmand, som gjorde Norge til Nordens hotteste cykelland.

Med Alexander Kristoffs sejr på første etape af årets Tour udlignede Norge den samlede etapesejr-stilling mellem nabolandene i verdens største cykelløb til 19-19.

B.T. har efter udligningen mødt legendariske Thor Hushovd, der ved årets Tour de France er ansat som ekspert for norsk TV 2 – og som i øvrigt ser lige så skarp ud, som da han selv var en del af feltet!

Thor Hushovd vandt 10 Tour de France-etaper i sin gloværdige karriere Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN

Med Alexander Kristoffs sejr fik I endelig udlignet til 19-19. Var det dejligt?

»Det smagte rigtig godt! Nej, det er jo ikke en stor kamp med eller mod Danmark, men det er klart, at det er to nabolande, som begge gør det godt i cykelsporten. Norge er kommet godt efter det i de seneste år, mens Danmark har tradition for at være en stor cykelnation. Det er godt at se, at Norge er blevet en stor cykelnation.«

Hvordan vurderer du styrkeforholdet mellem Norge og Danmark?

»Der har været en del år, hvor Norge har været bedre. Men i de seneste to-tre år er Danmark kommet meget bredt – med mange gode cykelryttere, som vinder mange cykelløb gennem sæsonen. Jakob Fuglsang, som begynder at vinde mange klassikere. Mads Pedersen, som cykler i VM-trøjen. Så lige nu er Danmark højt oppe i forhold til præstationer på cyklen.«

Hvad med rytterne, der er på vej frem – hvordan ser fremtiden ud for Norge og Danmark?

»Norges fremtid ser lys ud. Vi har mange unge, spændende ryttere og mange klatrere – bjergryttere – som vi glæder os til at få frem i Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia, så vi ser en ny generation af norske ryttere i de kommende år, tror jeg. Og Danmark har jo altid haft mange gode cykelryttere og er nok lidt bedre i bredden, mens Norge har de få ryttere, som har været meget gode.«

Var der en indbyrdes kamp mellem nordmændene og danskerne, da du kørte?

»Nej, jeg føler aldrig, der har været en konkurrence. Jeg har altid godt kunnet lide at sidde i feltet med danske kolleger og snakke med dem. Man føler sig lidt mere ‘hjemme’ med danskerne. Der har aldrig rigtig været noget konkurrence – det er nok mere noget, medierne går op i, men det er da spændende, at der nu står 19-19 - men det er mest for sjov.«

Sådan så det ud, da den norske verdensmester snuppede 13. etape ved Tour de France 2011. Foto: PASCAL PAVANI

Hvem når først 20 sejre - Norge eller Danmark?

»Som nordmand må jeg sige Norge. Men jeg siger held og lykke til Danmark!«

… En kommentar til svensk cykling?

»I 1980’erne var de meget gode, men så har de ikke formået at få nye stjerner – det har ikke haft interesseren, medieinteressen – og når man ikke har det, er det svært at få nye talenter til at begynde at cykle. Vi må håbe, at Sverige kommer stærkt tilbage.«