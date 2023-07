To motorcykler løb med megen af opmærksomheden på den hektiske afslutning på 14. etape.

Her var motorcyklerne for tæt på Tadej Pogacar, da han angreb på de afsluttende meter på Col de Joux Plane. Det gjorde, at Pogacars angreb blev neutraliseret, hvorefter Jonas Vingegaard kom først på toppen og snuppede vitale bonussekunder.

Nu er de motorcykler blevet udelukket på 15. etape.

Det melder Tour de France-juryen.

Foto: Bernard Papon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bernard Papon/AFP/Ritzau Scanpix

I samme udmelding skriver juryen, at Jonas Vingegaard har fået en bøde for at urinere i offentligheden. Han får en straf på 200 schweizerfranc - svarende til 1500 kroner.

I forhold til udelukkelsen af motorcyklerne, er der tale om en motorcykel, som producerde tv-billeder og en foto-motorcykel, der altså begge er blevet udelukket fra søndagens etape.

Med bonussekunderne fik Vingegaard hentet ét sekund på Pogacar.

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard endte som nummer to og tre på 14. etape, hvor der nu er 10 sekunder fra Vingegaard i gult ned til Pogacar på andenpladsen i klassementet.

Du kan læse mere om motorcykelhændelsen lige HER.