»... Men at problematisere at jeg på sociale medier har skrevet om “tårer i øjnene”? Det har jeg gjort - og haft - over en ven, der er død. At blande de to ting sammen er så usmageligt, at jeg ikke har ord for det.«

Sådan tweetede TV 2's populære Tour-kommentator Dennis Ritter fredag aften - som en reaktion på den kritik, som Weekendavisens kulturjournalist Christian Bennike i en klumme og i en Ekstra Bladet-podcast havde rettet mod - blandt andre - Ritters ageren på de sociale medier under Tour de France.

Hele affæren har nu fået ubehagelige konsekvenser for Christian Bennike, der understreger, at Dennis Ritter har misforstået, hvad kritikken egentlig gik på.

»Jeg står 100 procent på mål for det, jeg har skrevet - og også det, jeg siger i den podcast. Nemlig, at TV2's dækning har været et billede på en generel hysteri. Jublende og heppende fans, der ikke kun jubler over cykelløbet - men som i høj grad også jubler over sig selv,« fortæller Weekendavisen-journalisten.

»I SoMe-verdenen er der så sket det, at folk har hørt noget med et halvt øre, som så er blevet forvandlet til, at jeg skulle have været enormt kritisk og vred over, at Dennis Ritter og hans kolleger på direkte tv har fældet en tåre over, at deres gode kollega er død.«

»Det har jeg aldrig ment, det har jeg aldrig sagt, og det har jeg aldrig skrevet!«

Det her er altså manipulerende. Jeg har aldrig sagt eller skrevet ét ord om Chris Ankers død. Intet sted har jeg problematiseret “tårer i øjnene”. Jeg nævner @RitterTV2 i én sætning i min kommentar. Men nu tror tusindvis af mennesker, at jeg er et svin. Og de skriver det til mig https://t.co/VANuOXuSm9 — Christian Bennike (@chrbennike) July 10, 2022

Christian Bennike har siden fredag aften befundet sig i decideret SoMe-shitstorm.

»Jeg har fået ... ja, jeg ved ikke hvor mange hundrede beskeder fra rasende folk på mails, på messenger og på sociale medier. Jeg har sendt et par stykker af dem videre til politiet,« fortæller han.

»Det er sådan noget i stil med 'landsforræder, 'idiot, 'psykopat' - 'du er et grimt menneske'. Folk har skrevet, at 'nu starter krigen mod dig' og 'pas på, du ikke løber ind i en røvfuld'. Da folk ligesom begyndte at tro, at jeg havde hånende havde sagt 'haha, Chris Anker Sørensen er død - det skal I sgu ikke sidde og græde over', så eskalerede det voldsomt.«

»Det er bare ærgerligt, når sådan en folkekær tv-vært deler noget, som er 100 procent forkert,« lyder det fra Christian Bennike, der forgæves har forsøgt at række ud til TV 2-kommentatoren.

»Jeg tror, at han har misforstået kritikken. Det håber jeg. Det håber jeg virkelig.«

Foto: Nils Meilvang

B.T. har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Dennis Ritter. Men det har Tour-stemmen ikke haft lyst til.

»Det har jeg ingen kommentar til overhovedet. Den sag er lukket fra min side. Jeg har en opgave at passe,« skriver Dennis Ritter til B.T.