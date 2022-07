Lyt til artiklen

Slushicemaskine, popcornmaskine, hoppeborge, storskærm, telt, pølsevogn, burgervogn, borde, bænke, toiletvogn, gule cykler, fanzone og Tour-merchandise.

Det er blot et udpluk af alt det, der er blevet sponsoreret af lokale fra Hillerslev og omegn til den store todages byfest, der skal afholdes i Hillerslev lørdag og søndag.

En byfest med ét formål: At fejre bysbarnet Jonas Vingegaard.

Dr er ingen tvivl om, at alle i Hillerslev ved, at den danske stjerne er vokset op i byen.

Mikkel Agerholm. Foto: Privat Vis mere Mikkel Agerholm. Foto: Privat

»Det koger lige nu! Allerede sidste år var det stort og fedt, uden at der blev gjort noget som helst. Der blev det ved snakken. I år var det, som om der lige var nogen, der skulle prikke hul på ballonen, før det hele eksploderede. Det er så sket nu,« siger Mikkel Kappel Aggerholm, som er en af arrangørerne af byfesten.

Ideen til fejringen kom allerede, da Jumbo-Visma-rytteren kørte sig i gult på 11. etape.

Da sejren var i hus, lavede Mikkel Aggerholm og hans lillebror et banner, der blev set af både medier og andre lokale fra Hillerslev.

Hurtigt var der samlet 50 mand i Mikkel Aggerholms forældres garage, hvor tv'et blev sat ud, når Vingegaard og resten af Tour-feltet var ude på de franske veje.

Jonas Vingegaard på storskærm. Foto: Privat Vis mere Jonas Vingegaard på storskærm. Foto: Privat

»Som tiden gik, kunne vi jo godt se, at det måske ikke bare var for en enkelt dag, at Jonas Vingegaard var i gult. Så skrev jeg inde på den lokale Hillerslev-gruppe, at vi så efter muligheden for at lave et storskærmsarrangement, og at vi gerne ville invitere til et møde omkring det i klubhuset senere samme aften,« fortæller Mikkel Aggerholm.

Allerede ved aftenens møde i klubhuset, hvor otte mennesker mødte op, startede planlægningen af festen.

Hurtigt var der indsamlet 20 sponsorer.

Mikkel Aggerholm begyndte også at bruge mere og mere tid på arrangementet og måtte til sidst droppe sin sommerhustur for at gennemføre planlægningen fuldt ud.

Børnene fra den lokale børnehave kom også hen i garagen og heppede. Foto: Privat Vis mere Børnene fra den lokale børnehave kom også hen i garagen og heppede. Foto: Privat

»Det engagement, der er i alt det her, har bare taget totalt overhånd. Alt og alle, der er en del af det, er blevet lidt for engagerede, så vi har droppet vores planer om sommerhus og sat dem på standby,« siger Mikkel Aggerholm, der netop er flyttet tilbage til Hillerslev efter at have studeret i Aarhus.

Han er ikke i tvivl om, at festen også var blevet til noget, hvis Vingegaard var endt på podiets næstøverste trin.

»Det kan da godt være, at det lige havde taget toppen af glæden. Men jeg tror også, at der er mange af os i byen, der tænker, at selvom man er blevet toer, så er det en sindssygt stor præstation i sig selv. Vi ville ikke kunne vente på at arrangere noget, til han stod i Paris med den gule trøje, så det er jo lidt en chance at tage,« fortæller han.

Heldigvis kan det nu nærmest ikke gå galt. Undgår han uheld, vinder Jonas Vingegaard Tour de France.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

