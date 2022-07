Lyt til artiklen

»Vi havde et drengerøvsmiljø, som Jonas var en del af.«

Fodboldspiller Mikkel Duelund husker tilbage på sit efterskoleophold som en »enormt fed tid.«

Og mange af hans bedste minder var med den såkaldte 'familiegruppe,' som han var i med cykelstjernen, Jonas Vingegaard.

»Vi var den eneste familiegruppe på skolen, som kun bestod af drenge. Vi var meget forskellige typer, men komplimenterede hinanden godt. Det var 'drengerøv' og et virkelig fedt år,« fortæller Mikkel Duelund.

Mikkel Duelund og Jonas Vingegaards familiegruppe på efterskolen i 2012/2013. Mikkel Duelund er forrest til højre, og Jonas kan de fleste formentlig genkende. Vis mere Mikkel Duelund og Jonas Vingegaards familiegruppe på efterskolen i 2012/2013. Mikkel Duelund er forrest til højre, og Jonas kan de fleste formentlig genkende.

»Jonas var altid stille og rolig. Han sagde ikke så meget, men hans tilstedeværelse var man ikke i tvivl om. Han havde bare ikke behov for at være ham, der talte højst.«

Faktisk står superlativerne i kø med ord som »sindssygt sød, fornuftig, velovervejet og dedikeret,« når Duelund skal beskrive sin efterskolekammerat.

»Det skal ikke lyde, som om jeg lovpriser ham, for alle har fejl, men der er mange karaktertræk ved Jonas, som jeg godt kan lide. Måske fordi jeg selv er lidt samme type. Jeg kan godt lide, når man er velovervejet og kan fylde et rum uden at gøre det verbalt.«

Og så husker den tidligere Midtjylland-spiller en episode på efterskolen, som understreger, at Jonas Vingegaard er en »gennemført sød dreng.«

Fodboldspilleren Mikkel Duelund var i 'familiegruppe' med Jonas Vingegaard på idrætsefterskolen i Ikast. Vis mere Fodboldspilleren Mikkel Duelund var i 'familiegruppe' med Jonas Vingegaard på idrætsefterskolen i Ikast.

»Jeg spurgte om jeg måtte prøve Jonas' cykel, hvilket han sagde ja til. Og så bragede jeg ind i et klasseværelse, hvor lærerne holdt møde. Og så blev Jonas' cykel så taget i en uge.«

»Men det var helt okay med Jonas. Det kunne ske for selv den bedste, sagde han bare. Den reaktion beskriver ham meget godt.«

Foto af Jonas Vingegaard fra efterskoleopholdet på ISI i 2012/2013. Vis mere Foto af Jonas Vingegaard fra efterskoleopholdet på ISI i 2012/2013.

I dag har de to efterskolevenner ikke længere kontakt. Og som Mikkel Duelund siger, er Jonas Vingegaard heller ikke lige den, man har kontakt med gennem sociale medier.

»Det kommer ikke bag på mig, hvis Jonas ikke selv styrer sine sociale medier. Som jeg husker ham, har han altid bare været til stedet i nuet, hvor mange andre – inklusiv mig selv - kan have tendens til at forsvinde væk i ligegyldighed i telefonen,« fortæller fodboldspilleren, der endnu ikke ved, hvor han skal spille i den kommende sæson.

Mikael Larsen var Mikkel Duelund og Jonas Vingegaards 'familielærer' på efterskolen, og han tænker også tilbage på en sammentømret drengegruppe.

Mikael Larsen var familielærer for Jonas og Mikkel, da de gik på ISI Idrætsefterskole i 2012/2013. Vis mere Mikael Larsen var familielærer for Jonas og Mikkel, da de gik på ISI Idrætsefterskole i 2012/2013.

»De var en gruppe drenge, som blev meget tætte. Og det var tydeligt, at Jonas blev meget tryg i gruppen, fordi han også var med til at lave fis og ballade. Det plejer at være et godt tegn, når man laver det,« pointerer Mikael Larsen.