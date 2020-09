»Det er ikke okay.«

Sådan afslutter den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen et tweet, hvor han raser over behandlingen af løbets gule trøje, Primoz Roglic.

For den slovenske stjerne er blevet spurgt ind til, hvorvidt han er til at stole på i forhold til det evigt tilstedeværende dopingspørgsmål. Uden at noget skulle indikere, at han har dopet sig. Ud over at han kører hamrende stærkt på sin cykel.

»Jeg ved ikke, hvem der stillede det tåbelige og uanstændige spørgsmål, men jeg mener, at det er klart over stregen i forhold til værdighed. Det handler kun om at stimulere journalistens eget ego,« skriver Michael Rasmussen og fortsætter.

I don't know whom asked Roglic this stupid and indecent question but I think it's way past any kind of dignity and only serves to stimulate the journalists own ego. You give the guy a yellow a question with just ONE possible answer.

That's not ok.https://t.co/sBAD0fBheG — Michael Rasmussen (@MRasmussen1974) September 13, 2020

»Man stiller et spørgsmål til den gule trøje, hvortil der kun er ET muligt svar.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Michael Rasmussen, men han er ikke vendt tilbage.

Jeremy Whittle fra det britiske medie The Guardian er manden bag spørgsmålet, men er det i orden for journalisterne at stille spørgsmål, der bygger på en løs mistanke, og som de i bund og grund godt kender svaret på?

Debatten har skabt røre på sociale medier, og det faktum, at Michael Rasmussen selv har en fortid som dopingsynder, er selvfølgelig noget, der falder mange for brystet.

Journalisten Jeremy Whittle har skabt enorm debat, efter han spurgte løbets gule trøje Primoz Roglic, om han var til at stole på. Foto: Christophe Petit-Tesson / Pool Vis mere Journalisten Jeremy Whittle har skabt enorm debat, efter han spurgte løbets gule trøje Primoz Roglic, om han var til at stole på. Foto: Christophe Petit-Tesson / Pool

I 2007 stod danskeren, der dengang kørte for Rabobank, til at vinde Tour de France, da han blev flået ud af løbet på grund af en omfattende dopingmistanke, der senere blev bekræftet.

Nu er brugerne meget splittede omkring spørgsmålet til Roglic, og her kan du læse et udpluk af reaktionerne.

Du ved udmærket, at du skal snyde for at vinde en Grand Tour. Men lad os lade være med at spørge om det. Bare ignorer elefanten i rummet, please.

Jeg synes, at det spørgsmål er så dårligt, at reporteren aldrig skulle få lov til at stille et spørgsmål igen. Det tjener absolut intet formål. Man kunne lige så vel spørge ham om, hvor ofte han slår små børn.

Nogle ting er bare, som de er. Grand Tour-ryttere vil dope sig; cykeljournalister kommer til at stille spørgsmålstegn ved klart mistænkelige præstationer. Det er, hvad det er.

Primoz Roglic blev nummer tre ved Giro d'Italia sidste år og vandt Vuelta a España.

Nu er han godt på vej til karrierens første Tour de France-triumf.