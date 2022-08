Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der har været stille omkring den danske verdensstjerne Jonas Vingegaard de seneste uger.

For efter den sensationelle Tour-sejr for blot tre uger siden har den 25-årige Jumbo-Visma-rytter ikke gjort meget væsen af sig i offentligheden.

Indtil weekenden, hvor den danske cykelstjerne igen stillede til start i et felt – for første gang siden sommerens eventyr.

Her vandt han nemlig søndagens gadeløb i Etten-Leur, og derfor er der da også noget, der tyder på, at Jonas Vingegaard så småt er på vej tilbage efter en længere pause hjemme i Glyngøre.

Det fortæller Team Jumbo-Vismas pressechef, Ard Bierens, til B.T.

»Jonas' program er ikke helt på plads endnu. Hans største fokuspunkt er Lombardiet Rundt. Han kommer til at køre ét eller flere løb inden da, men det er ikke besluttet endnu, hvilke der er tale om,« skriver han i en sms og tilføjer:

»Det bliver en genopbygning frem mod Lombardiet Rundt med en masse hvile på grund af Touren. Det siger vist det hele. Han skal ikke være i topform lige nu.«

Jonas Vingegaard vandt søndagens gadeløb foran store stjerner som Jasper Philipsen og Vincenzo Nibali, der var blevet lokket til den hollandske provins.

Foto: BAS CZERWINSKI Vis mere Foto: BAS CZERWINSKI

Her havde en sponsor af løbet desuden lokket Vingegaard til Holland ved blandt andet at stille et privatfly til rådighed for den danske stjerne, kæresten, Trine Marie Hansen og datteren, Frida.

Ifølge arrangøren blev den danske superstjerne hentet i Danmark søndag og bragt tilbage senere samme dag.

Jonas Vingegaard skulle oprindeligt have kørt Clasica San Sebastian en uges tid efter sejren i Tour de France. Det stod dog hurtigt klart, at den danske Tour-helten var for udmattet til at kunne deltage i nogle cykelløb.

Derfor er det da også blevet til flere ugers hvile på sofaen sammen med familien i Danmark.

Og det forstå man godt efter flere dage med enorme hyldester af den danske Tour-præstation. For i dagene efter at have trukket den gule førertrøje over hovedet i Paris blev danskeren hyldet i både Holland, på Rådhuspladsen i København, Tivoli samt i hjembyen Glyngøre.