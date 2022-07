Lyt til artiklen

16. etape endte med blive et sandt mareridt for Tadej Pogacar.

Ikke nok med, at Jonas Vingegaard med lethed kørte sloveneren op, da Pogacar prøvede at angribe Vingegaard på den næstsidste stigning. Nu mister danskerens rival også en vigtig hjælper i bjergene.

På Tourens officielle hjemmeside fremgår det, at Marc Soler er udgået af løbet. Undervejs på etapen brækkede den spanske bjergrytter sig på cyklen på grund af et maveonde. Marc Soler mistede herefter voldsomt meget tid til resten af feltet og nåede ikke i mål på etapen.

Det betyder, at UAE-holdet nu blot har fem ryttere tilbage i dette års Tour de France. Tidligere har både George Bennett fra New Zealand og norske Vegard Stake Laengen forladt løbet, begge fordi de blev testet positive for coronavirus. Men mareridtet sluttede ikke her for Pogacar.

Marc Soler og Tadej Pogacar.

Da hans vigtigste hjælper Rafal Majka lagde pres på den sidste stigning, hvor det unægteligt lignede, at han var ved at lancere et angreb fra Tadej Pogacar, knækkede Majkas kæde pludseligt.

Majka hamrede sit knæ ind i cyklen og blødte fra knæet. Samtidigt måtte han stå helt stille på stigningen for at vente på en ny cykel, mens Vingegaard og Pogacar-gruppen kørte fra ham.

»Det er selvfølgelig ikke altid nemt at holde hovedet højt med alle de ryttere, vi mister. Inden Touren røg Trentin, så røg Stake Laengen, så Bennett. I dag skete det med Soler, og vi håber, han når tidsgrænsen. Det er mange problemer, vi gerne ville have været foruden,« forklarer UAE-manager Mauro Gianetti til B.T. og fortsætter:

»Tadej havde angrebet i forvejen og havde det godt. Måske ændrede han mening i forhold til at angribe, da Majka røg fra, fordi han var bange for at være for isoleret,« siger Mauro Gianetti om, hvorfor Pogacar muligvis ikke angreb Vingegaard på den sidste stigning.

UAE-sportsdirektøren fortæller dog, at der stadig er muligheder for at vriste den gule trøje af Jonas Vingegaard.

»Hver dag skal gribes med den styrke, vi har i benene. I dag var en god chance. Vingegaard svarede godt i dag, men der er to dage tilbage. Vi må tro på det indtil det sidste. Vidende, at Vingegaard er meget stærk. Han er en sand mester på et hold, der kører på et meget højt niveau,« slutter Mauro Gianetti.