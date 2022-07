Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jonas Vingegaard er blot to etaper fra at kunne kalde sig vinder af Tour de France.

Et surrealistisk og vanvittigt resultat for dansk cykling – men i lige så høj grad for Jumbo-Visma.

For det hollandske storhold kæmper stadig med det traume, som ramte holdet for to år siden, da superstjernen Primoz Roglic på chokerende vis tabte den gule førertrøje til Tadej Pogacar på Tourens næstsidste dag.

En oplevelse, der stadig sidder i holdet, som nu igen står i samme situation med Jonas Vingegaards øjeblikkelige førsteplads inden lørdagens enkeltstart.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Denne gang er forspringet til cykelfænomenet Pogacar dog markant større, og derfor er der da heller ingen, der regner med, at danskeren gentager det mareridt, som hans knuste holdkammerat stod midt i for to år siden.

En dag, som den 25-årige dansker i øvrigt husker ganske tydeligt. Det var dog ikke på grund af Roglic' mareridt.

Der var nemlig en helt, helt anden person, der stjal opmærksomheden på en dag, som var alt andet end et mareridt for Jonas Vingegaard.

I stedet stod han midt i sit livs lykkeligste øjeblik.

Vingegaard med kæresten, Trine Marie Hansen, og parrets datter, Frida. Foto: Henning Bagger Vis mere Vingegaard med kæresten, Trine Marie Hansen, og parrets datter, Frida. Foto: Henning Bagger

»For det første var jeg på hospitalet, da jeg lige havde fået min datter, men jeg så det fra hospitalet. Jeg vil ikke sige, at det er noget, vi taler meget om. Jeg tror, at for mig handler i morgen (lørdag, red.) bare om at gøre alt det, jeg kan, for at beholde den smukke trøje. Jeg giver alt, hvad jeg har,« sagde danskeren fredag på det officielle pressemøde.

Her forklarede Jonas Vingegaard ligeledes, hvad han vil gøre for netop at undgå det chok, som Jumbo-Visma-holdet blev ramt af i 2020.

»Jeg håber at få den gule trøje med til Paris. Jeg vil gøre det, jeg kan, for at køre en god enkeltstart,« lyder det fra danskeren, inden han afslutter:

»Jeg vil altid gøre mit bedste, og jeg vil selvfølgelig forsøge at få en god tid. Men jeg kommer ikke til at satse i svingene. Jeg prøver at køre hurtigt, men uden at tage for mange risici.«

Jonas Vingegaard fører inden lørdagens enkeltstart det samlede klassement med tre minutter og 26 sekunder ned til Tadej Pogacar på andenpladsen.

Du kan følge den dramatiske afslutning på cykelløbet i B.T.s livedækning lige HER.