Den brandvarme Tour de France-dansker Magnus Cort blev ledt på kort vildspor under DM i enkeltstart.

Om en uge skal verdens bedste ryttere i kamp mod uret i Københavns gader, hvor første etape af Tour de France køres, men under lidt mindre opmærksomhed blev der torsdag kørt DM i netop den disciplin.

Det udviklede sig til et helt vildt drama, da feltet var pivåbent, efter forhåndsfavoritten Kasper Asgreen samt en anden DM-bejler i form af Mikkel Bjerg ikke stillede til start

Faktisk blev det afgjort med kun syv sekunder mellem nummer et og to.

Men det kunne være blevet endnu mere tæt mellem vinderen Mathias Norsgaard og Magnus Cort. Den borholmske nr. to vurderer i hvert fald, at han tabte omkring fem-seks sekunder, fordi han kørte en forkert vej.

»Jeg ærgrede mig meget, lige da jeg kom ind. For jeg kom den lange vej rundt i en rundkørsel omkring fire kilometer igen, hvor jeg var lidt i tvivl. Politimanden kører den lange vej, og jeg tør ikke tage chancen. Jeg ved jo godt, at jeg ligger til. Og jeg ved, at det er det, der kan skille det ad,« siger Cort til cykelmediet Feltet.dk, der fangede ham lige efter præmieoverrækkelsen.

Han fik først at vide, at han havde taget en gal vej, da han kom i mål, hvor sportsdirektør Matti Breschel bragte det på banen. Han er utilfreds med markeringen omkring det, og siger 'at det ikke må ske'.

Cort føler sig dog fint klar til Touren, der begynder om en uge, for formen er på plads.

