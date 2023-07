Magnus Cort så gerne flere moustache'er i Tour-feltet, men hans holdkammerater tør ikke.

De seneste cykelsæsoner har den danske cykelstjerne ført sig frem med et misundelsesværdigt lyst cykelrytteroverskæg.

Et look, han nærmest står alene med i det professionelle cykelmiljø. Men han prøver ikke aktivt at få andre med på bølgen.

»Jeg ville blive meget glad, hvis jeg så flere overskæg i Tour-feltet, men det er ikke noget, vi taler så meget om,« fortæller han på EF Education-Easyposts pressemøde dagen før Tour-starten i Bilbao.

Magnus Cort står ret alene med sit overskæg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Magnus Cort står ret alene med sit overskæg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

"Og nogle kan godt lide at være glatbarberet," siger Cort og kigger over på sin amerikanske holdkammerat Nelson Powless,

»Haha, jeg tror ikke, at jeg overhovedet kan gro et overskæg! Og under alle omstændigheder vil det der være svært at måle sig med det der,« lyder det fra Nelson Powless.

»Så jeg tror ikke, at nogen overhovedet har lyst til at prøve.«

Magnus Cort og resten af det glatbarberede Tour-felt ruller ud på årets første Tour-etape lørdag klokken 12.15.