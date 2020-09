Magnus Cort er blevet testet positiv for corona, og dermed er VM-deltagelsen og muligvis resten af sæsonen røget i vasken.

Det er ikke mere end tre uger siden, at han blev fravalgt til EF Pro Cyclings Tour de France-hold.

»Det er meget frustrerende. Det er irriterende og meget ærgerligt, da VM er et stort løb, som jeg gerne ville have været med til,« siger han til B.T.

Magnus Cort, der kun oplever milde symptomer, var egentlig udtaget til VM og skulle have hjulpet Fuglsang i bjergene, men han er nu blevet erstattet af Jesper Hansen.

Han aner ikke, hvordan han har fået virussen, da cykelrytterne er underlagt strikse restriktioner af både løbsarrangører og hold.

»Der er samme retningslinjer som under Tour de France. Vi fløj ind i god tid for at blive testet, vi sidder afskærmet fra hinanden og spiser, har vores egne værelser og går heller ikke ind på andres værelser. Det havde været noget andet, hvis jeg var blevet smittet derhjemme under en tur i supermarkedet,« siger han med henvisning til løbet Tirreno-Adriatico, som han netop har gennemført.

Cort skal sidde ude i minimum 10 dage og herefter igennem en række tests for at sikre, at der ikke er senfølger i hjerte og lunger. Noget, som kan skade karrieren på længere sigt. Så lang en periode uden træning er kritisk for en cykelrytter på topplan:

»Det får stor betydning for efterårssæsonen. Hvis ikke jeg træner i 10 dage, måske endda mere, så ryger formen jo i vasken.«

Han fortæller, at han efter planen skal køre Giro d'Italia, men det hænger nu i en tynd tråd. Han har ikke drøftet situationen med holdet endnu, men optimismen er svær at spore hos den 27-årige bornholmer:

»Jeg tvivler på det. De er meget forsigtige på holdet, så de har sagt til mig, at jeg ikke skal presse på eller stresse for at komme hurtigt tilbage. Jeg skal ikke risikere at få en skade, der følger mig resten af livet.«

Den positive coronatest vender op og ned på resten af sæsonen for ham. Han ved ikke, hvornår der er løb på dagsordenen igen, og med en sæson, der snart lakker mod enden, ved han heller ikke, om det overhovedet bliver til noget i år:

»Vi må se, hvad der sker, men jeg håber, at jeg kan køre lidt mere i år. Jeg ved først hvor jeg står, når jeg mærker formen af på cyklen igen.«