Hvis der var nogen danskere, der ikke vidste, hvem Magnus Cort var, for få dage siden, så gør de det nok nu.

På blot tre dage er den danske cykelstjerne nemlig blevet forvandlet til en regulær superstjerne.

For efter sin historiske præstation på de tre første etaper af den storslåede Tour de France-start i Danmark, hvor han har tilkæmpet sig den prikkede bjergtrøje, er hele Danmark nu på fornavn med EF Education-rytteren.

Og derfor er der da også jubel på det amerikanske cykelhold.

»Det er jo kæmpestort. Han er kun den fjerde dansker til at gøre det i verdens største cykelløb. Det vidner om, at han virkelig er godt kørende, tændt og motiveret,« siger EF-sportsdirektør Matti Breschel til B.T. og tilføjer:

»Og det bekræfter jo bare, at han er, hvor han skal være. Jeg tror ikke, det er sidste gang, vi får noget at se til ham i det her løb.«

Både lørdag og søndag har Magnus Cort imponeret stort i udbruddene på etaperne, hvor ellevilde tilskuere i vejkanterne bar ham frem.

Og det var vigtigt, for den danske stjerne havde lagt en klar plan i hovedet.

»Dagen i dag (søndag, red.) var den vigtigste i forhold til at få nok point. Derfor tror jeg på, at han kan holde sig lidt i ro og stadig køre i prikkerne de kommende dage,« lyder det fra Matti Breschel, inden han fortsætter:

»Alle kunne se, at Magnus var på en mission. Han er ikke nem at slå, når han først har sat sig noget for. Det kunne de glemme alt om. Det ville være spild af kræfter, hvis nogle af de andre havde forsøgt at gå med ham.«

Er du overrasket over, hvor godt han har gjort det?

»Jeg er ikke overrasket over hans niveau. Han kom godt ud af Giro d'Italia og fik åbnet op for sluserne under DM.«

»Men bare det at starte Touren i Danmark er en vild ting for Magnus. Og så endda tage en trøje, forsvare den samt køre en vanvittig god enkeltstart.«

Tour de France begyndte fredag med en enkeltstart i København.

Lørdag gik turen så fra Roskilde til Nyborg, inden der søndag ventede en etape fra Vejle til Sønderborg.

Mandag får Tour-feltet en fortjent hviledag, inden det tirsdag går løs med fjerde etape i Dunkerque, Frankrig.

Du kan følge hele Touren i B.T.s liveblog lige HER.