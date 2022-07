Lyt til artiklen

Til spørgsmålet om, hvorvidt Mads Pedersen var tilfreds med tiden på sin enkeltstart, er den tidligere verdensmester lidt tøvende.

Hans tid, 15 minutter og 32 sekunder, der hører til blandt dagens allerbedste enkeltstarttider, er han ikke helt tilfreds med.

»Argh, lad os snakke om det om en time, når alle de hurtige har kørt, så må vi se. Jeg kan ikke gøre mere,« siger Mads Pedersen, mens enkeltstarten på 1. etape fortsat står på, og fortsætter:

»Regnen gjorde en kæmpe forskel. Svingene herinde er tekniske og glatte. Det er en storby, og der er vejene altid lidt mere glatte, når de er våde, lyder det fra danskeren i målområdet.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Den danske Trek-rytter har længe proklameret, at han vil gå efter den gule trøje, mens Tour de France-feltet er på dansk grund på de tre første etaper.

»Touren er lang, men jeg kom for at prøve at være med i spillet om gult, så hvis jeg var endt i hegnet, fordi jeg oversatsede, havde jeg haft det okay med det. Jeg tog de chancer, jeg kunne.«

Lige nu ser det derfor svært ud for Mads Pedersen at realisere det mål på 2. etape, hvor feltet skal en tur over Storebælt. Her kan vinden komme til at få rigtig stor betydning.

»Nu kan vi begynde at kigge på i morgen (lørdag, red.), og det ligner, at vinden begynder at dreje stille rolig i syd i morgen ved 16-tiden, så jeg krydser lige fingre for, at det giver det sidste sydfra, og så kan vi køre et ordentligt cykelløb i morgen.«

Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Foto: THOMAS SAMSON

Der var pakket langs de 13,2 kilometer gennem København, og Mads Pedersen nød hver eneste meter af oplevelsen på hjemmebane.

»Normalt har jeg radioen på cirka halv lydstyrke, og allerede under opvarmningen kunne jeg godt høre, at det ville blive højt derude. Den blev skruet helt op, og der var stadig tidspunkter, hvor jeg ikke kunne høre noget i radioen.«

»Skud ud til alle dem, som har trodset regnvejret. Det var kæmpestort. Det er fantastisk at være dansker og at se så mange mennesker, der er ude for at heppe på os. Af hjertet tak til alle dem, som kom og støttede os.«