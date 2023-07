Nedturen fortsætter for Mads Pedersen.

Årets Tour er stadig uden danske sejre og det kom heller ikke i nærheden af det på 7. etape, hvor Mads Pedersen blev forhindret i at spurte igennem på grund af den hollandske stjerne Mathieu van der Poel

Sportsdirektør for Mads Pedersens hold, Lidt-Trek, Kim Andersen sætte et par ord på situationen efter etapen.

Du kan se spurten i videoen herunder.

A terrific finish in Bordeaux that sees @JasperPhilipsen take his 3rd win of the #TDF2023



Une fin d'épreuve ultra-rapide à Bordeaux qui permet à @JasperPhilipsen de remporter sa 3e victoire sur le #TDF2023. pic.twitter.com/Hv0w7Lr3HX — Tour de France (@LeTour) July 7, 2023

»Der er ikke så meget at sige. Det så jo skide godt ud. Da de kører ham frem, er han (Mads Pedersen, red.) så på den forkerte side. Hvis han havde siddet på den anden side, kunne han have kørt med om sejren,« siger Kim Andersen til B.T. og fortsætter:

»Hvis vi kigger på, at Mattias (Skjelmose, red.) blev deklasseret på 2. etape og de kører fra den ene til den anden side her.«

Er I utilfredse med det?

»Det kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Han kommer til at sidde på den forkerte side og sådan er det bare.«

Mads Pedersen var også selv godt træt af situationen efter etapen.

»Det var hektisk og vi gjorde et okay stykke arbejde, men jeg tog den forkerte side i forhold til at komme forbi Mathieu, hvor jeg mistede al momentum. Det var en dum fejl,« forklarer Mads Pedersen.

Den danske stjerne blev nummer 10 på dagens etape, som blev vundet af belgiske Jasper Philipsen. Det var hans tredje sejr i årets Tour de France.