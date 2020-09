Han vil slutte med et brag!

Den danske verdensmester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) har flere gange under årets Tour de France blandet sig i massespurterne. Og på første etape var han endda et par centimeter fra at køre først over stregen.

Og det har givet den 24-årige aarhusianer smag på mere. Og nu har han udset sig verdens måske mest prestigefyldte sprinteretape som sit næste mål. Han vil vinde på Champs-Élyseés!

»Ja, det er det da planen at køre med om sejren. Det er sikkert, at det er mig, der kører spurten i Paris, og så kan man håbe på det bedste,« siger Mads Pedersen, som selv spår, at han står med gode chancer for at kunne tage kampen op på de sidste 100 meter af årets Tour.

Foto: MICHAEL STEELE Vis mere Foto: MICHAEL STEELE

»Det er en hård Tour, og det bliver en rigtig hård sidste uge, og det taler til min fordel, når vi skal ind og spurte i Paris. Jeg vil gøre mit til at blande mig i spurten.«

Topprioriteten i den kommende uge er dog at få Richie Porte kørt så højt op i det samlede klassement som overhovedet muligt.

»Det ser rigtig godt ud for det samlede 'gc' (general classement, red.), så vi på holdet er generelt rigtig godt tilfredse. Det var det, vi kom efter.«

»Vores succesmål er at få ham i top-5. Men vi håber da på en podieplads til ham i Paris,« lyder det fra den danske verdensmester.