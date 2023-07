Burde Jonas Vingegaard have gjort mere for at vinde næstsidste etape af årets Tour?

Sådan lyder et af dagens spørgsmål i 'Touren på Bagsædet', hvor B.T.-drengene er dybt uenige om, hvorvidt det var genial eller pinlig kørsel fra manden i gult på 20. etape?

For selv om danskeren nu kan kalde sig dobbelt Tour-vinder, så blev han dog lørdag sat på plads af sin slovenske ærkerival, Tadej Pogacar, efter at have kørt defensivt hele vejen til mål.

Udover at diskutere Jonas Vingegaards defensive kørsel, vender vi også, hvorvidt den danske stjerne burde satse på andet end Tour de France i fremtiden.

Her blander B.T.s Tour-ekspert, Bjarne Riis, sig i debatten med en klar holdning.

Du kan lytte til den seneste episode af 'Touren på Bagsædet' herunder: