Jonas Vingegaard har fået kritik for at være for kort og unuanceret i sine svar på pressemøderne. Men det er heller ikke altid lette vilkår for den danske cykelstjerne.

Hør ham reagere på et mærkværdigt spørgsmål fra en journalist i dagens udgave af 'Touren på bagsædet'.

Her leger B.T.s udsendte også cykel-transferleg og taler om Tourens mest omdiskuterede tatovering. Og så mener Bjarne Riis, at Tadej Pogacar leger med ilden.

Lyt til seneste episode herunder: