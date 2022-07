Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tour de France i år er noget helt særligt.

Det mærkede Loulou Fuglsang, da hun onsdag aften stod i Tivoli og blev rørt over, hvordan danskerne hyldede rytterne. Specielt opbakningen til hendes mand, Jakob Fuglsang, gjorde indtryk.

Tidligere har Loulou Fuglsang nemlig kritiseret danskerne for kun at vise støtte til deres sportshelte, når de er i medvind.

»Danskerne er meget hårde ved deres sportsstjerner. Det er noget meget dansk. Jeg har mange danske venner, også andre cykelryttere, der siger det samme. Selv venner og forældre holder dem på en eller anden måde nede,« har hun tidligere udtalt til B.T.

Loulou og Jakob Fuglsang. Foto: Instagram (Louloufuglsang) Vis mere Loulou og Jakob Fuglsang. Foto: Instagram (Louloufuglsang)

Men Danmark er tilsyneladende gået i gult i forbindelse med Tour-starten i København. Og det er Loulou Fuglsang, der oprindelig kommer fra Luxemborg, positivt overrasket over.

»Jeg forventede ikke, at folk ville bakke Jakob så meget op, fordi han har cyklet i mange år, og der har været mørke perioder i hans karriere, hvor folk, der støttede ham, stoppede med det,« fortæller hun.

Derfor varmede det hendes hjerte, at publikum i Tivoli blandt storhyldede veteranen brød ud i spontan sang, der lød »der er kun én Jakob Fuglsang, der er kun én Jakob Fuglsang,« for at hylde deres helt.

»Det var virkelig følelsesladet øjeblik for mig. Specielt at folk stadig sætter pris på Jakob, selvom der er kommet nye unge ryttere. At man sætter pris på de oplevelser, han har givet folk de sidste ti år og stadig kæmper for at få det bedst mulige resultat. Jeg er meget stolt af ham,« fortæller hun.

Jakob Fuglsang blev præsenteret sammen med sit hold Israel - Premier Tech i Tivoli. Her står han med den firedobbelte vinder Chris Froome (tv.) og canadiske Michael Woods (th.) Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Jakob Fuglsang blev præsenteret sammen med sit hold Israel - Premier Tech i Tivoli. Her står han med den firedobbelte vinder Chris Froome (tv.) og canadiske Michael Woods (th.) Foto: GONZALO FUENTES

Og så er det også noget helt særligt, at Touren i år begynder i Jakobs hjemland, fastslår Loulou Fuglsang:

»At se Jakob og mærke atmosfæren i København er meget specielt. Jeg elsker København.«

Familien Fuglsang i lejligheden i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Familien Fuglsang i lejligheden i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen

Derfor afviser Loulou heller ikke helt, at hun og familien en dag vil flytte hertil.

»Man skal aldrig sige aldrig. Vi ved ikke – og slet ikke efter Jakobs karriere – hvad der så skal ske. Lige nu er der ingen plan for, om vi skal flytte til København eller Luxemborg – for nu bliver vi i Monaco og ser, hvad der sker,« fortæller hun.