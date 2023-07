Søndag var Lars Løkke Rasmussen i Frankrig for at køre med i Tour de France-direktør Christian Prudhommes bil.

Her kunne han se med, da landsmanden Jonas Vingegaard kørte over målstregen på Champs-Élysées, og dermed kunne lade sig krone som Tour-vinder endnu en gang.

Lars Løkke og Vingegaard fik sig da også en snak undervejs på etapen, men faktisk er det ikke første gang, at udenrigsministeren er i selskab med en dansk cykelstjerne.

»Jeg var med Ole Ritter i Italien for nogle år siden. Og der kunne vi næsten ikke få pungen op ad lommen,« siger Lars Løkke til B.T. og fortsætter:

Ole Ritter er en af de største danske cykelryttere gennem tiden, og deltog hele ni gange i Giro d'Italia. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Ole Ritter er en af de største danske cykelryttere gennem tiden, og deltog hele ni gange i Giro d'Italia. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»De husker virkelig deres helte i cykelsporten. De husker deres store stjerner. Det er noget helt specielt. Det kan vi lære af i Danmark.«

Mon ikke også, at Lars Løkke får en gratis croissant og har svært ved at få pungen op ad lommen, hvis han dukker op i Frankrig med Vingegaard om et par år?

I hvert fald var den danske politiker meget glad for søndagens oplevelse.

»Jeg føler mig enormt beæret over at have denne her relation til Christian Prudhomme. Det er jeg virkelig.«

»Han skrev til mig, dengang Mads Pedersen vandt VM. Og han sagde i dag (søndag, red.), at vi skulle skrive, hvis vi havde brug for hjælp til at arrangere et World Tour-løb,« afslutter Lars Løkke.